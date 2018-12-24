Бывший сотрудник МИД приговорен за преступную легализацию 1100 сирийцев. К нему пришли после статьи «Фонтанки»

В Петербурге за незаконную миграцию приговорен бывший российский дипломат Виталий Генералов. Он устроил массовый набег сирийцев на Европу.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 декабря, Генералов служил до 2012 года завхозом в генконсульстве России в сирийском Алеппо. Жил там с женой Анной.

На следующий год после отъезда из Сирии в Петербург Генералов наладил бизнес по переброске иностранцев. Через подставные фирмы оформлял за денежное вознаграждение приглашения для въезда в Россию.

Иностранцам на основе документов Генералова выдавали деловые или коммерческие визы. После приезда в Петербург они пересекали европейские границы и становились беженцами. На учет в УФМС не вставали, потому что жить в России не собирались.

«С 31 января 2013 года по 30 ноября 2015-го соучастники изготовили и подали в УФМС ходатайства о выдаче приглашений не менее чем 1131 иностранному гражданину, из которых не менее чем 1024 ходатайства было удовлетворено», – сообщает пресс-служба судов.

Преступный доход Генералова, супруги Анны и еще одного родственника Евгения превысил 5,5 млн рублей, установил Смольнинский суд. Деньги обналичивались.

Экс-дипломата приговорили к пяти годам условно, жену – к четырем. Евгений Генералов получил два года, тоже условно. Аферой с сирийцами полиция заинтересовалась после расследования "Фонтанки" о компаниях, пригласивших тысячу сирийцев на работу в Петербург, но не имевших ни адресов, ни офисов, ни телефонов.