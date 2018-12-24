ФАС уличила «Ленту» в дискриминации поставщика орехов

Петербургское УФАС уличило сеть «Лента» в дискриминации одного из поставщиков – ООО «Петербургская ореховая компания» (ПОК). Как говорится в сообщении ведомства от 24 декабря, поводом для возбуждения антимонопольного дела стало одностороннее расторжение договора поставки, в чем УФАС увидело нарушение закона о торговле.

Ранее «Лента» обнаружила, что поставщик недобросовестно исполняет свои обязательства: на этикетке неверно был указан адрес производства товара. Тот признал нарушение и заплатил штраф. После этого ретейлер заключил с компанией новый договор, но расторг его, ссылаясь на ранее выявленное нарушение.

«Лента» является основным покупателем продукции «ПОК». Таким образом, направив уведомление об одностороннем отказе от договора поставки, ретейлер самоустранился от продолжения договорных отношений и лишил организацию возможности получить прибыль, но которую она могла бы рассчитывать», – отмечают в УФАС.

Штраф за нарушение Закона о торговле будет назначен в течение года с момента установления факта нарушения.