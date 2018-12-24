Автомобиль влетел в церковь в США во время утренней службы, пострадали 6 человек

Воскресную службу в одной из церквей в американском штате Огайо прервал автомобиль. Машина протаранила стену здания, оставив в ней огромную дыру.

Инцидент произошел 23 декабря в городе Колумбус. Во время утренней службы в здание объединенной методистской церкви влетел легковой автомобиль, сообщает 24 декабря Associated Press. Машина пробила стену и разбила витражи, из-за чего осколки стекла разлетелись в разные стороны.

В это утро в церкви было необычно многолюдно: из-за рождественского представления в здании собралось около сотни прихожан. В результате шестеро получили порезы и другие травмы.

Отмечается, что полицейские не опознали водителя.