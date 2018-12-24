Происшествия
Рождественский сочельник в Бельгии. Неизвестный пострелял по посетителям ресторана из "Калашникова"
В центре бельгийской столицы мужчина открыл стрельбу, а затем скрылся.
Злоумышленник, вооруженный автоматом Калашникова, открыл стрельбу по посетителям ресторана La Parisienne на авеню Луизы в Брюсселе. После нескольких выстрелов по окнам заведения на самой популярной шопинг-улице города он скрылся. Сейчас мужчину ищет полиция. Об этом 24 декабря сообщает издание Mirror.
По данным полиции, нападавший сделал всего три выстрела, а затем по непонятной пока причине скрылся. О мотивах стрелявшего не сообщается.
Информации о жертвах пока нет.