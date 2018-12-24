Медведев вспомнил про типовые объекты школ и детсадов. Искать утерянное будет Мутко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Виталию Мутко с Минстроем и другими министерствами снабдить регионы типовыми проектами объектов социально значимой инфраструктуры. В первую очередь проектами школ и детских садов.

«Насчет типовых объектов. Мы об этом талдычим уже лет десять. А где типовые объекты, о которых мне каждый год говорят: вот мы создаем типовые объекты?» – цитирует Медведева ТАСС 24 декабря. Вопрос был задан на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Мне говорили: вот проекты повторного применения. Поройтесь там все, я имею в виду Виталия Леонтьевича [Мутко] и вас, Владимир Владимирович [Якушев – глава Минстроя]). Этим занимались и те, кто социалкой занимался. Вытащите все это на свет божий. Отдайте губернаторам», – сказал глава кабмина.

Премьер-министр отметил, что в наличии должна быть вся линейка типовых объектов – от городских до районных.

21 декабря стало известно, что Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева ответственным за контроль исполнения нацпроектов в регионах. За ближайшие 6 лет на реализацию нацпроектов будут потрачены «астрономические» 28 трлн рублей.