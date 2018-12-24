За насилие над паствой лидер секты в Омске получил 3,5 года. Он доводил адептов до сумасшествия

В Омске вынесли приговор лидеру секту, который сулил прихожанам просветление и благополучие, а на деле лишил их трезвости помыслов и достатка. Насильственные манипуляции с чужим сознанием суд оценил в условный срок.

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Омской области 24 декабря, Николая Кузнецова признали виновным в создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами (часть 1 статьи 239 УК), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 3 статьи 111 УК).

Собирать паству Кузнецов начал в 2014 году, когда открыл в Омске филиал некоммерческой организации духовного развития «Возрождение 21 век», головной офис которой находится в Днепропетровске. Суд установил, что под обещания поддержки, исцеления, счастья и достатка на слушателях без их согласия использовали психотерапевтические методы и психологическое воздействие.

«Действовали и так называемые "семейные группы", которые вместе с духовным наставником собирались у кого-либо дома для проведения "религиозных бесед", во время которых танцевали и пели под ритмичную музыку песни и гимны. Участники этой организации по указанию пастыря делали добровольные пожертвования в размере десяти процентов от дохода. После таких собеседований некоторые участники отмечали ухудшение здоровья», – сообщает СК.

Результаты судебно-психологических исследований показали нарушения психики у 11 участников «просветительских бесед», у шести из них диагностировали психические расстройства. Это преимущественно одинокие граждане с личными проблемами и невысоким доходом, уточняют в пресс-службе. При этом каждому из них внушали необходимость активно «обращать в веру» друзей и знакомых.

Во время обыска в организации кроме околорелигиозной литературы и буклетов нашли 300 тысяч рублей. Предполагается, что это пожертвования, которые ежемесячно собирали с адептов. Часть из них передавали в головную организацию на Украину. Кузнецова приговорили к 3,5 года лишения свободы условно. Свою вину омич не признал.