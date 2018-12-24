«Избирательный Армагеддон». «Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Блок Петра Порошенко» заявили о победе на украинских выборах

Партия Юлии Тимошенко хоть и считает прошедшие 23 декабря местные выборы нечестными, но констатирует победу с 35,7% голосов. Блок действующего президента настаивает на том, что большинство избранных глав территориальных общин будут представлять именно «Солидарность».

«Победа! – так 24 декабря прокомментировала выборы в объединенных территориальных общинах Юлия Тимошенко на своей странице в «Фейсбуке». – «Батькивщина» получила первое место на выборах, которые состоялись в воскресенье. Наша команда получила наибольшую поддержку от людей. Наш результат – 35,7% от количества депутатов, избранных от партий. У ближайшего конкурента – «Блока Петра Порошенко «Солидарности» – поддержка значительно снизилась. Их результат, несмотря на фальсификации, админресурс и подкуп – лишь 22,7%».

При этом Юлия Тимошенко осталась недовольна избирательным процессом, заявив, что выборы были «страшными». «Я много лет в политике, всё видела... Но то, что увидела сейчас, — это экстраординарно. Когда бюллетени печатались на ксероксе, бюллетени были абсолютно не защищены, когда неизвестно откуда приносят 100 фальшивых бюллетеней уже с пометками», – цитирует политика RT. По ее словам, Украина пережила «избирательный Армагеддон».

На сайте блока Порошенко утверждается обратное. «После подсчета 75% голосов партия [Солидарность] получила 370 мандатов депутатов ОТГ. Другие партии: ВО «Батькивщина» – 322, Аграрная партия – 83, Радикальная партия – 43, УКРОП – 68, Народный фронт – 27, депутаты-самовыдвиженцы – 191».

Напомним, что 23 декабря местные выборы прошли в 78 объединенных территориальных общинах Украины. В 10 областях республики, где ранее было введено военное положение, выборы не проводились.