Ретейлеры прокомментировали идею запретить подарочные карты. Это ограничит потребителя

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) считает, что недобросовестное использование подарочных карт не является массовым, и любое регулирование оборота карт будет ограничивать в первую очередь потребителей, заявили в пресс-службе ассоциации.

«Если случаи недобросовестного использования подарочных карт и имеют место, то точно не носят массового характера, влияющего на бизнес. Вернуть подарочную карту и получить уплаченные за нее деньги покупатель не может, но при этом он имеет право вернуть товар, оплаченный посредством карты и получить деньги за возвращенный товар. В случае возврата покупателем товара, оплаченного подарочным сертификатом, кассир осуществляет процедуру возврата в соответствии с действующим порядком возврата денежных средств покупателям при возврате приобретенных ранее товаров», – говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что любое регулирование оборота карт будет ограничивать в первую очередь потребителя.

«Оно ущемляет интересы покупателей, которые теряют возможность выбора удобной им формы обмена подарками с родственниками и близкими. А торговый бизнес, лишившись еще одного инструмента неценового стимулирования спроса, вынужден будет погрузиться в ценовые промоакции еще глубже. Последнее пагубно сказывается в том числе на производителях продуктов и непродовольственных товаров», – добавили в АКОРТ.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Национальная платежная ассоциация (НПА) предложила ФАС и Финмониторингу ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. В пресс-службе ЦБ позже сообщили RNS, что в данный момент запрет на реализацию подарочных карт не планируется.