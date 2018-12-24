"Как на корабле". Жители: В Невском районе шатались жилые дома

Жители сразу четырех домов Невского района Петербурга пожаловались на серию колебаний, особо ощутимую на верхних этажах высоток. Приехавшие на вызов экстренные службы оказались менее чувствительными, но обещают следить за строениями.

Как сообщили 24 декабря «Фонтанке» жильцы дома 25, корпус 1, по улице Коллонтай, их девятиэтажка закачалась накануне около восьми вечера. Дом «ходил» так, говорят местные, что ощущения обитателей квартир подтвердила мебель: трясло люстру, шатало напольные светильники, дёргались развешанные украшения, потряхивало даже диван.

«Как будто землетрясение небольшой амплитуды. Но это не тряска даже, а колебания, покачивания. Сидишь, лежишь — чувствуешь. Словно на корабле плывёшь», – описывают жители восьмого этажа. О том же рассказывают соседи с 7-го и 9-го, припоминая, что раньше дом могло тряхнуть, когда неподалёку проезжали старые трамваи.

Устойчивости не было как минимум до десяти вечера, но прибывшие по вызову спасатели колебаний уже не застали. Зато на месте отметили, что вызов не надо списывать на приближение праздников и традиции застолья – получили сразу несколько аналогичных вызовов. Все жалобы поступили из домов по улице Коллонтай: 25, корп. 1 и 2, 26 и 23.

В ГУ МЧС по Петербургу подтвердили информацию. В ведомстве уточнили, что провели осмотр, но трещин или повреждений не зафиксировали. То, что описывали жители, не ощутили, хотя поднимались в квартиры и стояли на лестницах.

В районной администрации добавили, что сегодня утром о зашатавшихся домах доложили главе района: «Причины пока неясны, но ситуацию держим на контроле».

Дома 25, корп. 1 и 2, построены в 1974 и 1975 годах. Оба кирпичные, в девять этажей. Дома №26 и №23 относятся уже к панельной серии, построены после 1980 года. Обслуживает высотки Жилкомсервис №1 Невского района.