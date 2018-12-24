Вам труба. Строительство «Северного потока — 2» стартовало в экономической зоне Швеции
Судно Solitaire начало укладку части «Северного потока — 2» в экономической зоне Швеции.
Как сообщает газета Aftonbladet 24 декабря, трубы для газопровода будут храниться в порту Карлсхамн. Работы по укладке в этом районе продлятся до лета 2019 года. Администрация порта дополнительно наняла на работу более 110 рабочих.
23 декабря компания — оператор трубопровода Nord Stream AG отчиталась о начале укладки труб в исключительной экономической зоне Финляндии. Работы в Финском заливе стартовали в начале сентября.
Ранее суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2, владельцам и операторам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» , платить «Газпрому» причитающиеся ему доходы. На фоне решения Европарламента принять резолюцию за остановку строительства газопровода «Северный поток — 2», который европейцы считают угрозой своей энергетической безопасности, акции «Газпрома» просели.
Справка:
Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Как ожидается, газопровод будет запущен до конца 2019 года.
Трубопровод пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.