Заснеженная обочина и темная одежда: пенсионер на «Ниве» насмерть сбил женщину под Ушково

Пожилой мужчина на внедорожнике сбил женщину-пешехода в Выборгском районе Ленобласти утром 24 декабря. Спасти ее врачи не смогли.

ДТП произошло на 21-м километре автодороги Ушково – Гравийное. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 82-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-2121 вне зоны пешеходного перехода сбил 62-летнюю женщину. Она скончалась в больнице.

В группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» уточняют, что женщина шла вдоль дороги по проезжей части, потому что обочина была засыпана снегом и катить по ней тележку было неудобно. На женщине была темная одежда без световозвращающих элементов.

За ночь и утро понедельника это уже второе смертельное ДТП с пешеходом в Ленобласти. В четвертом часу утра на неосвещенном участке дороги Парголово – Огоньки «Рено» сбил мужчину, тот не дожил даже до приезда скорой.