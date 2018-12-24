В России выросло число коррупционных преступлений

Генпрокуратура РФ рассказала, что за год выросло число дел о коррупции. Ранее ведомство констатировало, что сумма мзды также увеличилась.

«Число преступлений коррупционного характера по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,3%», – заявил 24 декабря официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на видеоканале «Эфир».

По его словам, за 11 месяцев этого года было зафиксировано почти 29 тысяч таких преступлений. Куренной подчеркнул, что наблюдается рост нарушений как по статье 291 УК России (дача взятки), так и по 290-й за получение средств.

Ранее Генпрокуратура озвучила средний размер взятки в России по итогам большей части 2018 года. Мзда в среднем составляла 610 тысяч рублей.