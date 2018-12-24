Квартира недели в ЖК «Колумб» от «Лидер Групп»

«Лидер Групп»

Еврооднушка или двухкомнатная студия?

Называйте эту квартиру как угодно, но всегда помните, что обязательным отличием таких планировок является полноценная отдельная комната, а не диванчик, лихо втиснутый дизайнерами в концепцию обычной студии.

Квартира в ЖК «Колумб» площадью в 46, 71 кв.м. – классический пример планировки рационального евроформата. Кухня-столовая 17,59 кв.м. прекрасно сбалансирована по метражу с основной жилой средой.

Из планировочных изюминок:

Раздельный санузел с просторной ванной 5,34 кв.м.;

Рациональная прихожая 7,25 кв.м.;

Балкон 4,50 кв.м. с выходом на кухню и распашными дверями.

Все преимущества квартиры можно посмотреть здесь

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/