Курицу съесть до границы, про алкоголь не врать. Финская таможня ответила на вопросы читателей «Фонтанки»

На российско-финляндской границе в этом году побывали уже более 8 млн туристов. Финские службы признаются, что нарушений со стороны россиян немного, а большинство совершается по незнанию.

Таможня Финляндии ответила на вопросы читателей «Фонтанки» – серьёзные и не очень: как правильно ввозить и вывозить лодку, можно ли брать с собой в дорогу ведро куриных крылышек, какую физическую силу могут применить при досмотре, нужно ли платить пошлины при перевозке дорогостоящего товара на возврат в магазин и другие. Ответы смотрите в материале «Фонтанки».

Ранее на вопросы читателей «Фонтанки» ответили Пограничная охрана и Полиция Финляндии. Например, они рассказали, почему возникают пробки и когда работников на паспортном контроле будет больше.