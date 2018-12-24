В Москве предложили лишать таксистов лицензии за переработку: они не должны возить пассажиров больше 10 часов подряд

Таксистов, работающих больше 10 часов подряд, в Москве предложили лишать лицензии. Такую идею высказала член комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова.

Комментируя предложение столичного дептранса ограничить получение заказов для водителей, которые перевозят пассажиров более 10 часов, она отметила, что из-за переработки таксисты попадают в аварии, и предложила наказывать за такое как таксомоторные компании, так и индивидуальных предпринимателей.

«В Трудовом кодексе РФ сказано, что человек может работать только определенные часы. Когда таксисты работают больше положенного времени, их нельзя даже запускать на линию. Но у нас таксисты этого не понимают. Аварии случаются, потому что таксисты перерабатывают. Безусловно, нужно наказывать компании такси, а индивидуальных предпринимателей лишать лицензии. Речь идет о нашей с вами жизни, о безопасности наших детей. Страшно ехать с ребенком в школу на такси с водителем, который работает 12 часов подряд», – цитирует Портнову Агентство городских новостей «Москва».

Ранее московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры разослал в диспетчерские службы легковых такси письмо, в котором предложил ограничить количество заказов, направляемых водителям, которые работают уже больше 10 часов. В июле 2018 года ведомство предлагало запретить диспетчерским службам давать заказы тем таксистам, которые работают больше 8 часов. По мнению департамента, это должно было решить проблему нарушения таксистами режима труда и отдыха.