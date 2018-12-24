18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -3
$ 68.41р
77.89р
16:23 24.12.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
24.12.2018 13:43
Печать

В ЖК «GreenЛандия-1» открылись два новых муниципальных детских сада

В ЖК «GreenЛандия-1» открылись два новых муниципальных детских сада

Setl City

В ЖК «GreenЛандия-1», построенном Setl City неподалеку от метро «Девяткино», состоялось торжественное открытие двух муниципальных детских садов.

Встроенные садики расположены в домах по адресу: Петровский бульвар, д. 11, к.2 и Воронцовский бульвар, д. 10. Они были спроектированы и возведены Setl City в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги», а затем переданы в муниципальную собственность.

Садики рассчитаны на 240 мест совокупно. В детском дошкольном учреждении на Петровском бульваре будут работать 7 групп по 20 человек. Застройщик выполнил чистовую отделку всех помещений, а также полностью оборудовал спальни, пищеблок, спортзал, медицинский кабинет, приобрел для музыкального зала пианино и музыкальный центр. В раздевалках установлены шкафчики для одежды и сушильные шкафы, повешены зеркала. Территория перед садиком благоустроена – организованы 7 игровых площадок с теневыми навесами, высажен кизильник. Садик огорожен, смонтированы системы видеонаблюдения с передачей всех сигналов на единый пульт охраны.

Детский сад на Воронцовском бульваре также полностью укомплектован. Он рассчитан на 5 групп по 20 человек. В здании оборудованы столовая, медкабинет, спортивный и музыкальный зал. На территории перед садиком оформлены детские игровые площадки. Установлено ограждение, смонтированы системы видеонаблюдения.

Setl City

Помимо указанных дошкольных учреждений на территории ЖК «GreenЛандия-1» работают еще два муниципальных детских сада в общей сложности на 240 мест. Они размещены в домах по адресу бульвар Менделеева, 13 и Воронцовский бульвар, 6. Их проектирование, строительство и оснащение выполнила Setl City. Кроме того, действует во встроенных помещениях жилого дома на ул. Шувалова, 7 частный центр развития ребенка, рассчитанный на 100 мест.

Также Setl City построена и оснащена общеобразовательная школа на бульваре Менделеева. Она открылась 1 сентября текущего года – в школе обучаются 1175 ребят разного возраста. Это 47 классов, из них 21 – начальная школа. В новом здании спроектирован актовый зал вместимостью 705 человек, библиотека с медиацентром и читальным залом, разделенным на зоны индивидуальной работы, групповых занятий и зону лектория. В школе разместились мастерские по обработке дерева и металла, помещение кулинарии и домоводства. Спортивный блок включает в себя большой и малый спортзал, а также зал для маломобильных групп учащихся. Для отдыха ребят предусмотрены комнаты психологической разгрузки и игровые помещения.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия-1,2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
24.12.2018 15:00

Аэрофлоту присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне 7++

Экспертная оценка вынесена Российским институтом директоров по результатам проведенного мониторинга и соответствует «Развитой практике корпоративного управления» по установленной шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ).
«Лидер Групп»
24.12.2018 13:55

Квартира недели в ЖК «Колумб» от «Лидер Групп»

Еврооднушка или двухкомнатная студия?
Setl City
24.12.2018 13:43

В ЖК «GreenЛандия-1» открылись два новых муниципальных детских сада

В ЖК «GreenЛандия-1», построенном Setl City неподалеку от метро «Девяткино», состоялось торжественное открытие двух муниципальных детских садов.
pixabay.com
24.12.2018 13:00

«Деловые Линии» получили аккредитацию Международной ассоциации IATA

ГК «Деловые Линии» получила статус аккредитованного агента международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Благодаря этому в группе компаний открылся ряд дополнительных возможностей – специальные тарифы на авиаперевозки, сотрудничество почти с 300 авиакомпаниями в 120 странах и доступ к передовым инициативам в области грузовых авиаперевозок.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
24.12.2018 12:38

ЮИТ начал передачу квартир в третьей очереди жилого комплекса «Новоорловский»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче ключей от квартир в третьей очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», введенной в эксплуатацию в конце ноября.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.12.2018 11:49

ЖК «Образцовый квартал 5» аккредитовали сразу несколько банков

Следом за Банками Санкт-Петербург и Открытие, ВТБ и АК Барс аккредитовали малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5».
Главстрой Санкт-Петербург»
24.12.2018 11:20

«Главстрой» объявляет о результатах за 11 месяцев 2018 года

По итогам 11 месяцев 2018 года «Главстрой» увеличил продажи на 40%. С января по ноябрь этого года компания заключила договоры на общую сумму 23,5 млрд рублей, за такой же период прошлого года – на сумму 16,8 млрд рублей.
«Лидер Групп»
24.12.2018 10:57

ЖК «Сириус В» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Сириус В».
Компания «Ангстрем»
21.12.2018 19:00

Мебельный салон «Ангстрем» уникального формата открылся в ТЦ «Балканский»

Первый в России мебельный салон «Ангстрем» в новом дизайнерском решении приглашает в гости жителей Санкт-Петербурга. Концепция «Живите по-своему!» нашла отражение в визуальном оформлении салона и его фирменном стиле.
Группа компаний «ЦДС»
21.12.2018 18:50

Все на Каток!

Городской Каток у ТЮЗа 22 -23 декабря всем в честь открытия дарит заточку коньков и 1 час мастер-класса бесплатно (со своими коньками)*.
https://pixabay.com
21.12.2018 18:40

«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», проводит традиционную полюбившуюся клиентам новогоднюю акцию
ЖК «Новое Горелово»/ООО «Лиговский Канал»
21.12.2018 17:26

ЖК «Новое Горелово» первым перешел на эскроу-счета со Сбербанком

Компания ООО «Лиговский канал», входящая в состав строительной корпорации «ЛенРусСтрой», совместно со Сбербанком подписали договор о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов