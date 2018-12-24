В ЖК «GreenЛандия-1» открылись два новых муниципальных детских сада

Setl City

В ЖК «GreenЛандия-1», построенном Setl City неподалеку от метро «Девяткино», состоялось торжественное открытие двух муниципальных детских садов.

Встроенные садики расположены в домах по адресу: Петровский бульвар, д. 11, к.2 и Воронцовский бульвар, д. 10. Они были спроектированы и возведены Setl City в рамках программы «Соцобъекты в обмен на налоги», а затем переданы в муниципальную собственность.

Садики рассчитаны на 240 мест совокупно. В детском дошкольном учреждении на Петровском бульваре будут работать 7 групп по 20 человек. Застройщик выполнил чистовую отделку всех помещений, а также полностью оборудовал спальни, пищеблок, спортзал, медицинский кабинет, приобрел для музыкального зала пианино и музыкальный центр. В раздевалках установлены шкафчики для одежды и сушильные шкафы, повешены зеркала. Территория перед садиком благоустроена – организованы 7 игровых площадок с теневыми навесами, высажен кизильник. Садик огорожен, смонтированы системы видеонаблюдения с передачей всех сигналов на единый пульт охраны.

Детский сад на Воронцовском бульваре также полностью укомплектован. Он рассчитан на 5 групп по 20 человек. В здании оборудованы столовая, медкабинет, спортивный и музыкальный зал. На территории перед садиком оформлены детские игровые площадки. Установлено ограждение, смонтированы системы видеонаблюдения.

Помимо указанных дошкольных учреждений на территории ЖК «GreenЛандия-1» работают еще два муниципальных детских сада в общей сложности на 240 мест. Они размещены в домах по адресу бульвар Менделеева, 13 и Воронцовский бульвар, 6. Их проектирование, строительство и оснащение выполнила Setl City. Кроме того, действует во встроенных помещениях жилого дома на ул. Шувалова, 7 частный центр развития ребенка, рассчитанный на 100 мест.

Также Setl City построена и оснащена общеобразовательная школа на бульваре Менделеева. Она открылась 1 сентября текущего года – в школе обучаются 1175 ребят разного возраста. Это 47 классов, из них 21 – начальная школа. В новом здании спроектирован актовый зал вместимостью 705 человек, библиотека с медиацентром и читальным залом, разделенным на зоны индивидуальной работы, групповых занятий и зону лектория. В школе разместились мастерские по обработке дерева и металла, помещение кулинарии и домоводства. Спортивный блок включает в себя большой и малый спортзал, а также зал для маломобильных групп учащихся. Для отдыха ребят предусмотрены комнаты психологической разгрузки и игровые помещения.

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия-1,2» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya