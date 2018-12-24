Основатель «Сорока Сороков»: Кокорин и Мамаев сыграют в «Бутырке» друг против друга на Святки, в майках от православного движения

Основатель «Сорока Сороков» Андрей Кормухин рассказал «Фонтанке», как будет организован матч в «Бутырке» с участием нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Инициатива провести игру, как выяснилось, исходила от православного движения, и именитым игрокам предстоит как минимум несколько матчей, потому что команд будет три.

По его словам, игра, скорее всего, состоится после Рождества, во время Святок — во время, когда традиционно поддерживают обездоленных. Это не первый матч, организованный движением за решеткой, — подобные соревнования в рамках проекта «Православие и спорт» уже прошли в СИЗО-6 и летом в самой «Бутырке». Майки для игроков изготовят активисты.

– Скорее всего, будет три команды: «Движение «Сорок Сороков», команда служащих ФСИНа и третья команда — хозотряд — заключенные. И будем меняться друг с другом, – рассказал «Фонтанке» Кормухин. – Футболисты будут играть в разных командах. Футболист, который будет играть в нашей команде, наденет форму движения «Сорок Сороков».

По его словам, так как Павел Мамаев больше посещает храм, а деятельность «Сорока Сороков» – миссионерская, то в движении хотели бы видеть в своей команде Кокорина, чтобы с ним и сыграть, и «по-братски пообщаться».

После игры на благотворительный аукцион будут выставлены футболки, мячи и другая атрибутика, которые, по мнению Кормухина, именитые футболисты вряд ли откажутся подписать. Деньги пойдут на помощь детям.

«Фонтанка» уже рассказывала о петербургском крыле «Сорока Сороков». О том, как активисты ортодоксального движения берегут покой патриарха в Петербурге, отстаивают честь митрополита Варсонофия в соцсетях, воюют с рекламой Александринского театра в метрополитене и просят извинений от актеров КВН и журналистов.