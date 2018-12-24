«Такие "шутки" недопустимы». Валентина Матвиенко поддержала законопроект о наказании за фейковые новости

Законопроект о защите от фейковых новостей назрел давно, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции 24 декабря.

«Посмотрите, сколько у нас фейковых шуток о заложенных бомбах в универсамах, на железной дороге, в аэропортах, когда останавливаются рейсы, останавливаются поезда, выселяют всех граждан с мест общественного пребывания, массового, какие потери несет бизнес, какие потери несет государство. Мне кажется, что с этим надо бороться, этого допускать нельзя», – цитирует Матвиенко РИА Новости.

При этом она отметила, что среди фейковых новостей особенно выделяются те, что могут повлиять на жизнь и безопасность людей, а также на государственные институты. Публикацию такого контента, по словам Матвиенко, нужно запретить.

Она пояснила, что за публикацию новости, которая, например, повлекла за собой обрушение финансовой биржи, кто-то должен нести ответственность.

«Такие "шутки" недопустимы, если они затрагивают устои жизнедеятельности общества, государства и могут иметь серьезные негативные последствия», – добавила Матвиенко.

12 декабря сенаторы внесли в Госдуму ФС РФ законопроект о наказании за фейковые новости в СМИ и Интернете. За распространение недостоверной информации граждане будут платить от 3 до 5 тысяч рублей, а медиакомпании – от 400 тысяч до миллиона рублей. Глава Совета по правам человека Михаил Федотов выразил своё недовольство этими мерами, назвав главными fake news прогнозы погоды.