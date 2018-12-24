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Город
24.12.2018 13:27
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Лахта Центр стал первым "платиновым" экологичным небоскребом в России

Офисный центр, где планируется разместить штаб-квартиру «Газпрома», получил международный «платиновый» экологический сертификат по системе LEED, разработанной для оценки «зеленых» зданий. Количество баллов добавили за увеличение количества велопарковок. Об этом 24 декабря сообщается на сайте Лахта Центра.

По рейтинговой системе LEED, разработанной Американским советом по «зеленым» зданиям, Лахта Центр набрал 82 из 100 баллов. Это соответствует «платиновому» уровню.

Во время проектирования и строительства небоскреб предсертифицировали на «золотом» уровне. В ходе реализации проекта, отмечается на сайте Центра, удалось улучшить транспортную доступность, энергоэффективность и качество внутренней среды. Главный инженер МФК Лахта Центра Сергей Никифоров пояснил, что достаточным уровнем дневного света обеспечили более трех четвертей рабочих мест.

Кроме того, создатели озаботились дополнительной проработкой инфраструктуры для тех сотрудников «Газпрома», которые для поездок на работу предпочтут велосипед автомобилю.

В середине декабря СМИ со ссылкой на источники опубликовали информацию, что Лахта Центр в скором времени сменит собственника. У «Газпром нефти», на чьи средства шло строительство, высотку может выкупить головная компания – «Газпром». Договор о продаже стороны могли заключить до конца декабря.

Напомним, что Лахта Центр высотой 462 метра задумывался как самый высокий небоскреб в Европе. В него в скором времени переедет штаб-квартира «Газпрома» и дочерней «Газпром нефти».

Справка:

LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) — международно признанная рейтинговая система сертификации для «зеленых» зданий (green building). По сумме баллов объекту присуждается один из четырех уровней сертификата: «Сертифицированный» — 40-49 баллов, «Серебряный» — 50-59, «Золотой» — 60-79 и «Платиновый» — 80 и более баллов.

В России «платиновыми» сертификатами LEED обладают петербургский бизнес-центр Renaissance Business Park и новая часть завода L'Oréal в Калужской области.

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