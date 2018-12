Лахта Центр стал первым "платиновым" экологичным небоскребом в России

Справка:

LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) — международно признанная рейтинговая система сертификации для «зеленых» зданий (green building). По сумме баллов объекту присуждается один из четырех уровней сертификата: «Сертифицированный» — 40-49 баллов, «Серебряный» — 50-59, «Золотой» — 60-79 и «Платиновый» — 80 и более баллов.

В России «платиновыми» сертификатами LEED обладают петербургский бизнес-центр Renaissance Business Park и новая часть завода L'Oréal в Калужской области.