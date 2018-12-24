Космонавты Артемьев и Прокопьев ответили на вопросы о дыре в «Союзе». «Пыток пока не было»

Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, которые были единственными россиянами среди членов экипажа на МКС, рассказали силовикам, как они действовали, когда обнаружили отверстие в корабле «Союз-МС09». Для Артемьева это было уже не первое общение с силовиками.

«Ну, в том виде, как представляется слово "допрос", такого не было. Пыток пока еще не было. Все еще впереди. Был только опрос – как действовали в ситуации», – рассказал Артемьев журналистам 24 декабря.

Он добавил, что с космонавтами разговаривали не только следователи, но и специалисты полета, «потому что сама ситуация, конечно, не очень хорошая».

«Но она [экстренная ситуация] оказалась полезной для того [чтобы понять], как действовать. [Обсудить вопросы] по взаимодействию, по переработке методики при разгерметизации. Все это было, и я думаю, свою пользу оно принесет», – добавил космонавт, слова которого приводит RT.

В свою очередь, Сергей Прокопьев, который только на днях вернулся с МКС домой, добавил, что читал много «неправды» в социальных сетях по поводу происшествия.

«Не надо так плохо думать об экипаже. Все у нас прекрасно», – отметил он, комментируя слухи о причинах возникновения отверстия в обшивке «Союза».

Россиянин подтвердил, что отверстие просверлили изнутри корабля, но когда оно появилось, должны установить следователи. Сам же экипаж после обнаружения разгерметизации действовал слаженно.

«Мы очень здорово взаимодействовали в процессе выхода из этой нештатной ситуации. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться. Наоборот, показали, что как бы ни складывалась ситуация на станции, экипаж готов к любому развитию событий. Профессионалами показали себя все», – подчеркнул Прокопьев.

Напомним, экипаж «Союз МС-09» приземлился в Казахстане утром 20 декабря. Среди доставленных с МКС грузов была капсула с уликами: образцами герметика, пластинами микрометеоритной защиты рядом с обнаруженным на обшивке корабля отверстием. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин лично поблагодарил прилетевшего Сергея Прокопьева и пообещал ему: «Потом поговорим».