За нежелание колоть животным американские антибиотики сотрудник Института токсикологии Петербурга получил три года колонии

В Петербурге к реальному сроку приговорен научный сотрудник Института токсикологии Федерального медико-биологического агентства Сергей Колбасов. Он должен был тестировать американские антибиотики на животных, но результаты испытаний брал из головы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 декабря, Колбасов обвинялся в мошенническом хищении 16 млн рублей у родного института и производителей лекарств.

Красногвардейский суд установил, что Колбасов брал заказы на доклиническое изучение антибиотиков российского и американского производства, тесты планировались на крупных лабораторных животных.

«Колбасов предлагал заказчикам заключить договоры с подконтрольным ему ООО «Фарматокс», генеральным директором которого являлся сын Колбасова, заверяя, что необходимые исследования будут проведены в институте, а отчеты будут предоставлены «Фарматоксом» от лица Института», – уточняет пресс-служба.

После оплаты тестирования научный сотрудник распоряжался деньгами по своему усмотрению. Он, как следует из приговора, обманул девять фармацевтических компаний на 11 млн рублей и свой институт и государственный НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА еще на пять млн. Исследования не проводились, предоставляемые отчеты были поддельными.

Колбасов вину признал и получил три года колонии общего режима с двухлетним запретом на госдолжности. Суд удовлетворил гражданские иски на 7 млн рублей.