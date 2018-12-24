Депутаты от “Единой России” хотят зачислять без очереди в первые классы детей судей, прокуроров и следователей

Проект федерального закона об увеличении льготных категорий при записи в школы внесли в петербургский парламент депутаты Александр Тетердинко и Павел Зеленков. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба «Единой России» в Петербурге.

На данный момент льготами при зачисление в первые классы пользуются дети сотрудников полиции и Росгвардии, парламентарии предлагают дополнить этот список детьми судей, прокуроров и следователей.

«Профессиональная деятельность судей, работников прокуратуры, сотрудников Следственного комитета Российской Федерации отличается высокой загруженностью, необходимостью выполнения возложенных обязанностей в любых условиях», – пояснил Тетердинко необходимость введения льготы для данной категории детей.

В соответствии с законом сейчас правом на первоочередное зачисление детей в первые классы также обладают военнослужащие, ветераны боевых действий, многодетные семьи, матери-одиночки и родители детей-инвалидов. При этом, в отдельные школы число желающих стать первоклассниками и относящихся к льготным категориям настолько велико, что мест для местных жителей, которые имеют право поступать в близлежащие учебные учреждения, не хватает. В частности, рекордное количество заявлений льготников ежегодно получает 56 гимназия.

Предполагается, что предложение Тетердинко и Зеленкова сначала рассмотрят в петербургском парламенте, после чего отправят в Государственную думу ФС РФ, где депутатам и предстоит принять окончательное решение по данному вопросу.