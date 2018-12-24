«Россия обязана принять зеркальные меры». Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с возможным отзывом лицензии у RT

Публикация данных журналистов российского новостного агентства Sputnik в Великобритании несёт угрозу их жизни. Так считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Свою точку зрения она озвучила 24 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам осенней сессии верхней палаты парламента.

Валентина Матвиенко прокомментировала и ситуацию с возможным отзывом лицензии у телеканала RT властями королевства.

«Решение британского медиарегулятора — это просто убедительное свидетельство того, что со свободой слова, с европейскими ценностями на Западе стало очень плохо, выстраивается такая пропагандистская машина, которая ещё жёстче, чем это было в Советском Союзе с его цензурой», – считает она.

Глава Совфеда подчеркнула, что российская сторона не вводит и не вводила ограничительных мер в отношении СМИ.

«Но при таком отношении к нашему российскому средству массовой информации, в частности, RT, мы просто обязаны принять зеркальные меры. Иначе это уже совсем будет нечестно… Если британский медиарегулятор примет реальные меры, мы ответим зеркально, безусловно», – цитирует политика RT.

24 декабря The Times опубликовала список и фотографии восьми журналистов агентства Sputniк. Их обвиняют в «информационной войне» против Соединенного Королевства.

20 декабря британский медиарегулятор Ofcom объявил, что усмотрел в действиях телеканала RT нарушения правил беспристрастности. СМИ попросили объясниться. В дальнейшем RT могут ожидать санкции – штраф или отзыв лицензии на вещание. После этого Роскомнадзор принял зеркальные меры и начал проверку BBC в России.