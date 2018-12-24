«Деловые Линии» получили аккредитацию Международной ассоциации IATA

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ГК «Деловые Линии» получила статус аккредитованного агента международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Благодаря этому в группе компаний открылся ряд дополнительных возможностей – специальные тарифы на авиаперевозки, сотрудничество почти с 300 авиакомпаниями в 120 странах и доступ к передовым инициативам в области грузовых авиаперевозок.

Для получения сертификата IATA «Деловые Линии» прошли проверку по многочисленным показателям, включая экономическую стабильность, юридическую и финансовую прозрачность, опыт грузовых авиаперевозок и обязательную сертификацию cсотрудников по стандартам международной ассоциации.

В рамках соглашения IATA грузоперевозчик будет работать по специальной системе расчетов за грузовые авиаперевозки CASS (Cargo Account Settlement Systems), действующей уже почти в 100 странах мира и стандартизующей отчетность и финансовые операции. В России система начала работать относительно недавно. «Деловые Линии» намерены поддержать инициативы членов IATA по дальнейшей цифровизации отрасли грузовых авиаперевозок – например, внедрению электронной документации e-freight и, в частности, электронной грузовой авианакладной (e-AWB).

«Для нас очень почетно стать аккредитованным грузовым агентом IATA – ключевой организации, которая следит за безопасностью и организацией авиаперевозок. Получить сертификацию было непросто, но мы рады подтвердить свою надежность как многопрофильный грузоперевозчик и расширить спектр услуг для клиентов. Авиаперевозки станут удобнее не только на внутрироссийских направлениях, но и на международных», – отметил генеральный директор ГК «Деловые Линии» Фарид Мадани.

Что касается оптимизации работы, то в целом за счет внедрения технологичных решений компания за прошлый год увеличила объем грузооборота на 30%, а число заявок на перевозку увеличилось на 40%. В частности, в сегменте перевозок автозапчастей это стало возможно за счет появления особой упаковки, разработанной группой компаний специально для этого вида товаров. Доля автозапчастей в исходящем грузообороте Владивостока и Хабаровска составляет в тоннаже до 70%, поэтому этой категории уделили отдельное внимание.

«Как правило, автозапчасти перевозят частные лица, и груз регулярно попадает к нам либо в недостаточной упаковке, либо в принципе без нее, что требует дополнительной подготовки к транспортировке в составе сборного груза. Изучив международный опыт, в компании разработали свои виды упаковки индивидуально для каждого типа груза» – сообщают в ГК «Деловые Линии».