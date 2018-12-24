Полный дизель: Ленинградский электромашиностроительный признан банкротом. Импортозамещение не пошло

Ленинградский электромашиностроительный завод объявлен банкротом. Головное предприятие концерна "Русэлпром" обещало наладить производство "первых русских дизель-генераторов", однако сроки исполнения заказов срываются, а клиенты предпочитают зарубежные аналоги. У завода - минимум полмиллиарда рублей долгов.

кадр из видео//YouTube/Концерн Русэлпром

Научно-производственное объединение "Ленинградский электромашиностроительный завод" с 1933 года занималось производством электродвигателей и генераторов, которые поставлялись на электростанции, металлургические, химические, автозаводы, заводы стройматериалов, в том числе за границу. С 2003 года НПО ЛЭЗ входит в состав возникшего в 1990-х на базе Минэлектропрома концерна "Русэлпром". В концерне ЛЭЗ называют флагманским предприятием, так как петербургский завод отвечает за производство крупных образцов номенклатуры холдинга – электродвигателей и генераторов мощностью от 100 кВт и выше.

Долги плюс кредиты минус прибыль

Около восьми лет назад у ЛЭЗ начались проблемы. Из-за долгов по кредитам перед Альфа-банком в 2010 году московский арбитраж ввел процедуру наблюдения в головном ООО "Русэлпром". Общая задолженность концерна перед кредиторами тогда составляла около 800 млн рублей, а дебиторская оценивалась в 1 млрд. В 2012 году стало известно, что на ЛЭЗ тоже введена процедура наблюдения.

В том же году было создано новое юрлицо, ООО "Научно-производственное объединение "Ленинградский электромашиностроительный завод".

Концерн "Русэлпром" входит в группу компаний "РОЭЛ" московского бизнесмена Владимира Дорохина. За 2017 год компании концерна показали выручку более чем в 12,4 млрд рублей.

В 2015 году финансовые показатели НПО ЛЭЗ пошли было в гору. В 2016-2017 годах выручка совокупно составила почти 2 млрд рублей. Однако прибыль при этом падала, по итогам 2017 года был зафиксирован убыток свыше 200 млн рублей.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти возбудил дело о банкротстве ООО "НПО ЛЭЗ" по заявлению московского аутсорсингового агентства, ООО "Воркфорс". Агентство пыталось взыскать с петербургского завода 138 млн рублей, как пояснили в "Воркфорс" – "за полный комплекс услуг по предоставлению рабочего персонала". В качестве третьего лица к иску присоединилась налоговая инспекция по Выборгскому району.

В марте 2018 года в арбитраж обратилось одно из дочерних ООО материнского концерна, "Русэлпром-Ресурс", требуя взыскать с ООО "НПО ЛЭЗ" 40,7 млн рублей в счет одного из договоров поставки.

В апреле из объявления временного управляющего ЛЭЗ стало известно, что у завода имеются долги по зарплате перед рабочими, а часть из них уволилась, не дожидаясь выплаты всех долгов.

15 октября 2018 года ООО "Воркфорс", опираясь на решение собрания кредиторов, потребовало от суда ввести на ЛЭЗ внешнее управление. В "Воркфорс" считают, что у ЛЭЗ нет ликвидного имущества и иных активов, поэтому внешнее управление поможет продолжать заводу работать, привлекая заказы, и расплачиваться по долгам.

Временный управляющий Игорь Кузьмин на суде возразил против введения внешнего управления, поскольку "для сохранения хозяйственной деятельности должника отсутствуют экономические и финансовые предпосылки".

В итоге 3 декабря арбитражный суд постановил признать ООО "НПО ЛЭЗ" банкротом и открыть в отношении его имущества конкурсное производство. Внешнее управление суд вводить отказался, ссылаясь на "отсутствие оснований полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена". Процедура конкурсного производства должна закончиться в мае 2019 года. Стороны решение до сих пор не оспорили.

Локализация импортозамещения

На Ленинградском электромашиностроительном говорить о долгах, кредиторах и нынешнем положении дел не хотят. В приемной управляющего директора Максима Кожина "Фонтанке" посоветовали о будущем петербургского предприятия разговаривать с руководством концерна "Русэлпром".

В концерне уверяют, что осознают серьезность положения НПО ЛЭЗ. "Надеюсь, нам все же удастся заключить мировое соглашение со всеми кредиторами", – говорит директор по маркетингу "Русэлпрома" Родион Сурков.

В будущем году, уверяет директор, ЛЭЗ будет загружен контрактами, в том числе госзаказами – на оборудование для судостроения.

За 2018 год в системе "СПАРК-Интерфакс" у ЛЭС значится единственный заказ – на гидростатическую опрессовку и запечку изоляции шин для петербургского АО "Нииэфа" объемом всего 12,3 млн рублей.

Участники петербургского рынка говорят, что концерн "Русэлпром" известен своим жестким подходом к распределению доходов предприятий и амбициозными планами импортозамещения.

В 2015 году, рассказывают в одной из компаний, производящих подстанции для ветряной и солнечной энергетики, представители "Русэлпрома" обещали создать "первый русский дизель-генератор".

Сейчас дизельные моторы большой мощности собирают три российских завода, из них один на Урале, второй в Коломне, а третий – петербургская "Звезда". В основном для кораблей, в том числе военных. Генераторы для создания из моторов полноценной дизель-генераторной установки в России не делают. "Раньше на российские военные суда ставили продукцию германской MTU Friedrichshafen GmbH, – вспоминает собеседник "Фонтанки", – но из-за санкций перестали. Никто не решался их импортозаместить, а "Русэлпром" вышел и сказал: есть такая партия!"

"Доля оборудования российских производителей составляет до 10% от общего объема приводов в судостроительной индустрии, – говорил директор по маркетингу "Русэлпрома" Родион Сурков в 2015 году. – Одна из причин: основная масса потребителей просто не знает о существующих в стране производителях и уровне их качества».

Минпромторг официально поддержал "Русэлпром", концерн стал резидентом "Сколково". При поддержке чиновников предложил свою продукцию Морфлоту и Росатомфлоту.

При этом концерн позвал иностранных производителей дизель-генераторов работать совместно.

"Если используется наш генератор или двигатель, и его доля в общей стоимости агрегата более 30%, этого достаточно, чтобы назвать продукт локализованным. Такая продукция предлагается под совместными брендами", – объяснял исполнительный директор "Русэлпрома" Станислав Щербаков.

Ветеран с титановыми подковами

Однако импортозамещение и локализация не пошли гладко. В 2017 году входящий в Объединенную судостроительную корпорацию Выборгский судостроительный завод потребовал через суд у "Русэлпрома" 108 млн рублей за задержку поставки главных двигателей на два ледокола для "Газпром нефти". Двигатели были собраны на основе дизеля финской Wartsila и стоили около 1,4 млрд рублей.

Судостроители говорили, что собирались заказать двигатели напрямую у финнов, однако ОСК настояла на импортозамещении. В итоге первый двигатель поступил на шесть, второй на восемь месяцев позже обещанного, говорится в материалах суда.

В 2018 году аналогичная ситуация произошла с круизным лайнером входящего в ОСК астраханского ОАО "Судостроительный завод "Лотос". Проект предполагал двигатель Wartsila, однако "Русэлпром" не смог договориться с финнами, и поставщиком стала японская Yanmar Holdings Co (оценочная стоимость 800 млн рублей). Из-за этого пришлось менять проект всего лайнера. Задержка срока сдачи, говорят в ОСК, в итоге составит девять месяцев.

"Мы пару лет назад собирались заказать электропривод, и нам предложил свои услуги "Русэлпром", предлагая учесть стоимость импортозамещения, – говорят в петербургской компании, производящей оборудование для подстанций. – В итоге мы отказались, потому что предложение ООО "Сименс-электропривод" оказалось выгоднее по деньгам".

Судостроители предполагают, что в случае с ЛЭЗ, когда сумма долгов превышает объем заказов, банкротство может просто привести к созданию очередного нового юрлица. Печальнее, что ЛЭЗ из-за постоянных проблем с деньгами теряет кадры. Участники рынка электронного машиностроения говорят: многие инженеры, работавшие на ЛЭЗ, якобы за последние десять лет поменяли место работы.

"Сейчас завод собирает генераторы на железе асинхронного двигателя, применяя старые советские решения. Это путь к дальнейшей потере конкурентоспособности, – уверяет технический директор одной из небольших петербургских компаний, производящих электрогенераторы. – Это как, знаете, пытаться надевать на гужевую повозку титановые подковы и кевларовый обтекатель, говоря, что получилась Tesla".

Иван Черных, «Фонтанка.ру»