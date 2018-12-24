Праздники на диване. Большинство россиян планируют встретить Новый год дома

Только пять процентов жителей России планируют для себя новогоднее путешествие. Большинство предпочитает проводить зимние праздники в собственных квартирах и компании родных.

Как следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир», результаты которого опубликованы 24 декабря, 70 процентов россиян собираются встречать Новый год дома. Три года назад домоседов было почти вдвое меньше. Социологи объясняют это тем, что многие разочаровались в новогодних гостях и поездках на дачу. Если в 2015 году отправиться на дачу или навестить друзей и родных хотели 34 процента опрошенных, то сейчас такое времяпрепровождение привлекает 19 процентов опрошенных.

Сократилось и без того небольшое количество желающих отправиться в путешествие. Вырваться за границу собираются 2 процента против 4 в 2015 году. Столько же порадует себя поездкой по России, хотя три года назад исследовать родную страну собирались 8 процентов россиян.

Ещё процент участников опроса готовится уехать в санаторий и дом отдыха (втрое меньше, чем в 2015 году). Самыми невостребованными оказались морские курорты — нежиться на солнце в канун Нового года будут настолько мало россиян, что их не набралось и процента.

Стабильность демонстрируют только работающие в зимние праздники. За три года количество встречающих Новый год на посту почти не изменилось —таковых 6 процентов (а было 8).

«Ромир» – российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. О планах жителей России спрашивали в ноябре. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет.