ЮИТ начал передачу квартир в третьей очереди жилого комплекса «Новоорловский»

АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче ключей от квартир в третьей очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», введенной в эксплуатацию в конце ноября.

Жилой комплекс, располагающийся в Приморском районе, на севере города, в окружении зеленых массивов Новоорловского лесопарка, создается в неоклассическом стиле по проекту знаменитого испанского архитектора Рикардо Бофилла. Третья очередь комплекса «Новоорловский» включает один 7-этажный дом. В здании 343 квартиры общей площадью 12 360 кв. м. На первом этаже предусмотрено 6 встроенных помещений для размещения объектов торговли и сервиса. В подвальном этаже находятся 177 хозяйственных кладовых для жителей.

В соответствии с действующим в компании ЮИТ порядком, квартиры передаются клиентам на основании актов внутренней приемки, подтверждающих отсутствие каких-либо замечаний по качеству строительства и отделки.

Сейчас в третьей очереди реализовано 90% квартир. Примечательно, что 60% квартир продано с финской чистовой отделкой «под ключ», предлагаемой компанией «ЮИТ Санкт-Петербург». Около 60% клиентов воспользовались ипотекой.

Квартиры в доме имеют разнообразные планировки – от компактных студий площадью 20 кв. м. до 3-комнатных квартир площадью 85 кв. м. Часть квартир – с современными европланировками, в которых предусмотрено объединенное пространство кухни и гостиной. В ряде квартир есть помещения для финских саун, смежные с ванными комнатами. Большинство квартир – с остекленными балконами, в том числе с большими «финскими балконами» (глубиной 1, 6 м). Высота потолков в квартирах – 2, 7 м. Квартиры оборудованы системой механической вентиляции с естественным притоком воздуха, которая обеспечивает оптимальный микроклимат. Благодаря проектным решениям и использованию современных качественных материалов и оборудования зданию присвоен высокий класс энергоэффективности «А».

Сейчас ЮИТ строит четвертую очередь комплекса. Кроме того, компания «ЮИТ Санкт-Петербург», в рамках соглашения с городом об обеспечении социальной инфраструктурой, возводит на территории комплекса «Новоорловский» общеобразовательную школу на 825 учащихся, которая будет безвозмездно передана в собственность города.

ЖК «Новоорловский» – застройщик АО «ЮИТ Санкт-Петербург», проектная декларация на сайте https://www.yitspb.ru/disclosure