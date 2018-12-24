«Права человека для разных стран трактуются по-разному». В Китае призвали освободить финдиректора Huawei

Китайское министерство иностранных дел потребовало, чтобы США отменили ордер на арест Мэн Ваньчжоу, а также рассказало, почему в Китае были задержаны три канадца.

«Канада по запросу США на противозаконных основаниях задержала высокопоставленного представителя китайской компании», – цитирует 24 декабря официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин Reuters. Она выразила недоумение от реакции стран Запада, которые проигнорировали арест Ваньчжоу, однако заняли сторону Канады в вопросе задержания в Поднебесной канадцев, которые, по данным властей КНР, предприняли действия, наносящие ущерб национальной безопасности. «Получается, что так называемые права человека для представителей разных стран трактуются по-разному», – посетовала представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого она призвала немедленно освободить финдиректора Huawei. Канада, в свою очередь, считает задержание своих граждан в КНР незаконным.

Напомним, что дочь основателя Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу задержали 1 декабря по требованию США. Там ее подозревают в нарушении санкций против Ирана и добиваются ее экстрадиции. По версии американских правоохранительных органов, Huawei направляет товары, произведенные в США, в Иран и другие находящиеся под санкциями страны в обход требований Вашингтона. Власти Китая потребовали от Канады отпустить Ваньчжоу, чтобы обеспечить ее законные права. В заявлении МИД говорилось, что «в противном случае это приведет к серьезным последствиям, за которые будет ответственна канадская сторона». На этом фоне госучреждения США, а также ряда других стран, решили отказаться от продукции Huawei.