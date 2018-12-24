Церковь Черногории тоже хочет автокефалию. Президент обещал помочь

Не признанная в православном мире раскольническая Черногорская православная церковь намерена добиваться независимости от Сербской церкви. Помогать ей в этом собирается государство.

О сценарии, точь-в-точь напоминающем украинский, заявил президент страны Мило Джуканович. В эфире национального телевидения он выразил уверенность, что «Сербская православная церковь очень настойчиво подрывает черногорскую независимость». Чиновник считает, что правительство должно помочь Черногорской православной церкви получить автокефалию.

«Я считаю, что в интересах будущего Черногории и ее стабильности, которой церковь может значительно поспособствовать, необходимо продолжить работу по систематическому, фундаментальному, демократически обоснованному обновлению автокефальной Черногорской православной церкви, и думаю, что государство несет за это ответственность, занимается этим, и, во всяком случае, поможет успешному осуществлению этого дела», – приводит 24 декабря слова Джукановича «Православие и мир».

Портал отмечает: Черногорская православная церковь — неканоническая религиозная структура, созданная в 1993 году. Ее самостоятельность не признана ни одной из канонических православных церквей. Находится в евхаристическом общении с самопровозглашенным «Киевским патриархатом».

Напомним, что о создании автокефальной Украинской церкви было объявлено 15 декабря 2018 года в Киеве в ходе «объединительного собора», в президиуме которого заседал президент страны Петр Порошенко. Он не скрывал, что строительство независимой от Русской православной церкви структуры — политический проект. При этом Украинская православная церковь, которая, по сути, и так была независима от Москвы, не участвовала в «объединительном соборе», кроме нескольких иерархов. Последние отлучены от УПЦ и лишены сана.

РПЦ прервала евхаристическое общение с Константинополем, благословившем раскол. В разосланном на днях письме к главам поместных церквей патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил владык, что на их территориях тоже может быть реализован украинский сценарий.