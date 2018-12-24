«Левада-центр»: Крымский мост и пенсионная реформа одинаково важны россиянам по итогам 2018 года

Вслед за президентом России Владимиром Путиным, для которого главными итогами 2018 стали чемпионат мира по футболу и президентские выборы, свои итоги «Левада-центру» озвучили россияне.

Первое место в списке важнейших событий разделили открытие Крымского моста и пенсионная реформа. Эти события отметил каждый второй россиянин. 47% и 46% соответственно. Далее граждане оказались солидарны с президентом. Чемпионат мира по футболу в список важнейших событий 2018 внесли 36% участников опроса, а выборы президента России – 37%.

Пятое и шестое место досталось трагедиям. Треть россиян (34%) не могут забыть пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Каждый четвёртый (28%) к важнейшим событиям года относит расстрел студентов техникума в Керчи.

Седьмое и восьмое место заняли международные конфликты. Четверть россиян видит главное на юго-западных рубежах России – конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине. Каждый пятый (22%) уверен, что Сирия с её ракетными ударами и крушением российского самолёта-разведчика для него важнее других событий.

Российские олимпийцы под нейтральным флагом и корейским небом оказались лишь на девятом месте с цифрой 20%. Замыкает десятку убийство главы самопровозглашённой ДНР Александра Захарченко и продолжение конфликта на Юго-Востоке Украины. Эта война значима для каждого пятого россиянина (19%).

Далее с показателем 16% идут акции протеста в России после мартовских выборов и повышения пенсионного возраста, ситуация вокруг Украинской православной церкви и теракты на Кавказе.

Менее всего россиян интересовали новости про пытки в собственных тюрьмах – 5%. Приграничные конфликты и митинг за сохранение границ на Кавказе – 4%. Смена власти в Армении и голодовка украинского режиссера Олега Сенцова ( осужденного в РФ за подготовку терактов в Крыму) были интересны лишь каждому тридцатому респонденту. Каждый пятидесятый отметил в списке «важнейших» событий года процесс над режиссёром Кириллом Серебренниковым.

Оценки 2018 года в целом чуть более пессимистические, чем год назад, отмечают в «Левада-центре». Причина – рост числа россиян, которые считают, что уходящий год был «труднее, чем предыдущий». Вместе с тем 57% опрошенных сказали, что для них лично год был «удачным». Противоположную оценку продемонстрировал каждый третий.

Опрос «Левада-центра» был проведён 13–19 декабря 2018 года среди 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением.