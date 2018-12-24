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Происшествия
24.12.2018 12:18
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В Петербурге полицейским пришлось стрелять по неуловимой «Киа». В салоне иномарки нашли белый порошок

Лишь пули смогли образумить 31-летнего водителя «Киа», который решил промчаться по ночному Петербургу под вой полицейской сирены и блеск  мигалок. 

Всё произошло ранним утром 23 декабря в Выборгском районе Петербурга. Как сообщают в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, лихача заметили у одного из домов по проспекту Испытателей. Патрульные попытались остановить автомобиль «Киа», водитель которого пролетел перекрёсток на красный сигнал светофора. 

Полицейские на служебной машине организовали погоню. Водитель ускользавшей иномарки не реагировал ни на маячки, ни на призывы, вылетавшие из громкоговорителя. При этом гонщик только наращивал скорость и увеличивал отрыв. Тогда сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили в сторону легковушки. Водитель «кореянки» остановился — правда, уже в соседнем районе. Пятясь назад, его «Киа»  столкнулась с патрульным автомобилем. Автолюбитель выскочил из салона и попытался бежать, но был задержан. 

31-летний петербуржец оказался пьян, в ходе перестрелки он не пострадал. Его шуструю иномарку досмотрели и нашли в салоне два пакетика с белым порошком. Вещество полицейские направили на экспертизу.

Напомним, вчера же скорая забрала с проспекта Науки таксиста, устроившего безудержные танцы на заправке. 

 

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