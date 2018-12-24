Лукашенко летит к Путину на непростые переговоры

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 25 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом 24 декабря сообщает госагентство "БелТА".

"На переговорах в Москве с президентом России Владимиром Путиным будут подведены итоги белорусско-российского сотрудничества в уходящем году, рассмотрены наиболее актуальные задачи двустороннего взаимодействия на ближайшую перспективу", – говорится в сообщении.

"Особое внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализации прежних договоренностей в интеграционных форматах", – отметили в пресс-службе.

14 декабря на пресс-конференции для российских журналистов президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под предлогом «глубокой интеграции» Кремль планирует инкорпорировать страну в состав России. И он будет обсуждать этот вопрос на встрече с Путиным. "Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и в вашей стране, и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны", – уточнил Лукашенко. "Некоторые прямо говорят — мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации", – рассказал президент Белоруссии.

Также он подчеркнул, что будет обсуждать с российским лидером и другие темы: "новый виток гонки вооружений, торговые войны, рост экстремизма, потерю духовной ориентации".

Но главным вопросом станет цена углеводородов для соседней страны. В начале декабря Александр Лукашенко обвинил Россию в нарушении договоренностей по ценам на газ. Хотя Александр Лукашенко признался, что ему пришлось извиниться перед Владимиром Путиным за эмоциональную дискуссию по поводу цен на газ во время саммита Евразийского экономического союза в Петербурге.