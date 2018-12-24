Исчезнувший в Петергофе пруд стал уголовным делом. Он «утёк», пока строили дорогу

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после пропажи водоёма в Петродворцовом районе. Дорожники, от которых «утёк» пруд, могут получить до пяти лет.

Как сообщили в городской прокуратуре 24 декабря, уничтожение пруда рядом с Санкт-Петербургским шоссе квалифицировали как нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ — статья 246 УК.

«Проверка показала, что неустановленными лицами при проведении работ по устройству временной подъездной дороги полностью засыпан грунтом водный объект – пруд без названия», – уточнили в пресс-службе.

Материалы следствию передали в октябре. Тогда надзор увидел грубейшие нарушения требований законодательства об охране окружающей среды не только в высушенном водоёме, но и в вырубке 14 осин, 39 деревьев ольхи, 24 берёз, семи черёмух и ивы. Вырубка лесных насаждений без соответствующего разрешения пока уголовным делом не стала.

Дело о нарушении охраны окружающей среды при производстве работ возбуждено по факту случившегося. Наказание по данной статье варьируется от штрафа до ста двадцати тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Виновных устанавливают.

«Фонтанка» ранее писала, что причастными к исчезновению безымянного пруда могут быть рабочие, которые строят дорогу для «Петергофских дач». Участок в Петродворцовом районе находится в собственности УК «Теорема». Управляющий партнёр Игорь Водопьянов рассказал, что «болотце стекло» после прочистки дренажных каналов.

По предварительным оценкам комитета по природопользованию, только вывоз грунта обойдётся виновным более чем в 7 млн рублей. При этом есть опасения, что режим водного объекта не удастся восстановить.