18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -4
$ 68.01р
77.97р
13:13 24.12.2018
Расширенный поиск

Происшествия
24.12.2018 12:12
Печать

Исчезнувший в Петергофе пруд стал уголовным делом. Он «утёк», пока строили дорогу

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после пропажи водоёма в Петродворцовом районе. Дорожники, от которых «утёк» пруд, могут получить до пяти лет.

Как сообщили в городской прокуратуре 24 декабря, уничтожение пруда рядом с Санкт-Петербургским шоссе квалифицировали как нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ — статья 246 УК.

«Проверка показала, что неустановленными лицами при проведении работ по устройству временной подъездной дороги полностью засыпан грунтом водный объект – пруд без названия», – уточнили в пресс-службе. 

Исчезнувший в Петергофе пруд стал уголовным делом. Он «утёк», пока строили дорогу

Материалы следствию передали в октябре. Тогда надзор увидел грубейшие нарушения требований законодательства об охране окружающей среды не только в высушенном водоёме, но и в вырубке 14 осин, 39 деревьев ольхи, 24 берёз, семи черёмух и ивы. Вырубка лесных насаждений без соответствующего разрешения пока уголовным делом не стала. 

Дело о нарушении охраны окружающей среды при производстве работ возбуждено по факту случившегося. Наказание по данной статье варьируется от штрафа до ста двадцати тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Виновных устанавливают. 

«Фонтанка» ранее писала, что причастными к исчезновению безымянного пруда могут быть рабочие, которые строят дорогу для «Петергофских дач». Участок в Петродворцовом районе находится в собственности УК «Теорема». Управляющий партнёр Игорь Водопьянов рассказал, что «болотце стекло» после прочистки дренажных каналов. 

По предварительным оценкам комитета по природопользованию, только вывоз грунта обойдётся виновным более чем в 7 млн рублей. При этом есть опасения, что режим водного объекта не удастся восстановить.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
pixabay.com
24.12.2018 13:00

«Деловые Линии» получили аккредитацию Международной ассоциации IATA

ГК «Деловые Линии» получила статус аккредитованного агента международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Благодаря этому в группе компаний открылся ряд дополнительных возможностей – специальные тарифы на авиаперевозки, сотрудничество почти с 300 авиакомпаниями в 120 странах и доступ к передовым инициативам в области грузовых авиаперевозок.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
24.12.2018 12:38

ЮИТ начал передачу квартир в третьей очереди жилого комплекса «Новоорловский»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче ключей от квартир в третьей очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», введенной в эксплуатацию в конце ноября.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.12.2018 11:49

ЖК «Образцовый квартал 5» аккредитовали сразу несколько банков

Следом за Банками Санкт-Петербург и Открытие, ВТБ и АК Барс аккредитовали малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5».
Главстрой Санкт-Петербург»
24.12.2018 11:20

«Главстрой» объявляет о результатах за 11 месяцев 2018 года

По итогам 11 месяцев 2018 года «Главстрой» увеличил продажи на 40%. С января по ноябрь этого года компания заключила договоры на общую сумму 23,5 млрд рублей, за такой же период прошлого года – на сумму 16,8 млрд рублей.
«Лидер Групп»
24.12.2018 10:57

ЖК «Сириус В» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Сириус В».
Компания «Ангстрем»
21.12.2018 19:00

Мебельный салон «Ангстрем» уникального формата открылся в ТЦ «Балканский»

Первый в России мебельный салон «Ангстрем» в новом дизайнерском решении приглашает в гости жителей Санкт-Петербурга. Концепция «Живите по-своему!» нашла отражение в визуальном оформлении салона и его фирменном стиле.
Группа компаний «ЦДС»
21.12.2018 18:50

Все на Каток!

Городской Каток у ТЮЗа 22 -23 декабря всем в честь открытия дарит заточку коньков и 1 час мастер-класса бесплатно (со своими коньками)*.
https://pixabay.com
21.12.2018 18:40

«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», проводит традиционную полюбившуюся клиентам новогоднюю акцию
ЖК «Новое Горелово»/ООО «Лиговский Канал»
21.12.2018 17:26

ЖК «Новое Горелово» первым перешел на эскроу-счета со Сбербанком

Компания ООО «Лиговский канал», входящая в состав строительной корпорации «ЛенРусСтрой», совместно со Сбербанком подписали договор о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов
https://kaboompics.com
21.12.2018 15:29

Обязательна ли в школах внеурочная деятельность для учеников?

На вопрос отвечают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Васильев и Елена Парасоцкая
ПАО «Группа ЛСР»
21.12.2018 15:25

Жилой комплекс «Калейдоскоп» полностью завершен

«Группа ЛСР» окончила строительство последнего дома жилого комплекса комфорт-класса «Калейдоскоп», который расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №6, включающего 1064 квартиры.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.12.2018 15:11

Завершились масштабные учения группы компаний «Россети»

В торжественной церемонии закрытия, которая прошла под руководством генерального директора «Россети» Павла Ливинского, принял участие Министр энергетики РФ Александр Новак, а также главы регионов, где проходили учения.