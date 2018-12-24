Эпоха скромности: кто и зачем купит за 30 млн рублей первый в истории марки Rolls Royce внедорожник

Корреспондент «Фонтанки» ознакомился с едва ли не первым в Петербурге экземпляром Rolls Royce Сullinan и выяснил, кому и зачем нужна такая машина за 30 млн рублей в эпоху показной скромности. Желающие купить ее есть, но, несмотря на внушительные внедорожные характеристики, ездить на ней стоит далеко не везде.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Недавно нас с женой пригласили на день рождения к друзьям.

– Зачем вы занимаетесь танцами? – спросил один джентльмен.

– Это интересно, красиво и разжигает страсть. Мы как будто заново влюбляемся друг в друга. Это красиво и сексуально.

– Ой, нам уже не надо сексуально, – вздохнула соседка по столику. – После инсульта муж любит покой. Мы уже как друзья, зачем нам страсть…

После того вечера прошло пару месяцев. Я на заднем сиденье нового Rolls Royce Сullinan и вспоминаю эту историю. Два места на заднем ряду разделены боксом-подлокотником, под крышкой которого графин и пара стаканов для крепких напитков. Вертикально, между спинок задних кресел, крышка с кнопкой, за которой еще одна крышка. Я подумал, что будет лючок в багажник для длинномеров, но ошибся. Там еще один графин и пара бокалов под шампанское. Этот бокс охлаждаемый, с дивной геометрией. На месте производителей кухонь и диванов я бы скопировал идею. Смотрю я на эти графины и штофы на все случаи жизни и думаю, что вот та машина, в которой уже можно просто дружить. Налить даме шампанского, себе Hine и обсудить недавний фильм «Жена» со знанием дела. Можно даже прямо здесь его посмотреть.

Цены начинаются от 24 млн рублей, в среднем машины продаются по 30–35 млн рублей. Вопросы о конкуренции вызывают болезненную реакцию у представителей марки и дилеров. Рэп про то, что этот автомобиль ни с чем не конкурирует и его покупатели могут выбирать между покупкой картины или иного произведения искусства и этой машиной, не показался мне убедительным. Да, высокая цена выводит его из прямого сравнения с Bentley Bentayga и Lamborghini Urus, но клиенты будут видеть в нем в первую очередь автомобиль, а потом уже все остальное.

Да и на каждого крутого всегда находится другой крутой. Вспомните, сколько об этом писала «Фонтанка». На Каменном острове остановили Rolls Royce и подвергли хозяина назидательному обыску и задержанию. Просто человек не там поставил свой велосипед в парадной, где живут приличные уважаемые люди.

Надо сказать, что россияне сильно продвинулись в своих пристрастиях и могут купить не просто любой автомобиль из палитры мирового производства, но нередко и самого автопроизводителя. Вспомните SAAB, Think!, Zenvo. Так что делать вид, что других роскошных автомобилей рядом на пушечный выстрел нет, было бы неправильно.

Особняком стоит определение тех, кто будет в числе покупателей нового кроссовера от Rolls Royce. Мой спонтанный опрос не дал единого ответа. Есть мнение про новую скромность и аскетизм. Но если впереди сложные времена, то скорее мы будем наблюдать все более заметное расслоение. Понятно, что на парковке перед Смольным мы таких машин не увидим. Здесь как раз скорее увидишь удлиненный Hyundai Equus, чтобы можно было сказать, что человек ты скромный, ездишь на машине демократичного бренда. А вот блогеры, звезды, представители шоу-бизнеса, люди, для которых имидж – часть бизнеса, обойти новинку не смогут. Равно как и те, кто просто ценит изящное и готов платить за собственное наслаждение. Также в нашем городе сформировалась группа тех, кто не может остаться незамеченным и предпочитает поддерживать свой имидж и авторитет за счет ярких и заметных аксессуаров. Для них Rolls Royce выступает одновременно в качестве державы и скипетра.

Я обзвонил своих знакомых и друзей, у кого есть Rolls Royce. Некоторые действительно собираются менять имеющиеся Ghost, Wraith на внедорожник. И компания не зря ожидает роста продаж на 50%. Думаю, вполне реально. Но надо спуститься с небес на землю. В России не Катар и не Эмираты. Здесь часто ты можешь даже в дорогом доме парковать лишь столько машин, сколько у тебя парковочных мест. И не каждая машина в паркинг поместится. Даже на Крестовском острове.

Вечером я присоединился к другой компании, и мы обсудили новый Rolls Royce. Дамы высказали интересную версию. Холодильник не всегда означает смерть страсти. Ведь соблазнить женщину тоже надо красиво. А если купить машину с обычным диваном сзади, то страсти будет хоть отбавляй.

Но обо всем по порядку. Rolls Royce Сullinan хорош. Он большой, как скала, очень сбалансированный. В нем ровно столько деталей экстерьера, сколько должно быть. И ни одной деталью больше. Сзади маленькие фонари в толще кузова и эмблема. Есть раструбы выхлопа, хромированная панель бампера, но они не бросаются в глаза. Спереди решетка, статуэтка духа экстаза и узкие фары, которые сами годятся в музей как экспонат. Хромированные полосы вдоль порогов, символизирующие копья викингов. Хромированные массивные ручки дверей и контур вокруг окон. Маленькие зеркала. Больше ничего яркого. Матерый. Не угадать в нем Rolls Royce невозможно.

Под капотом бензиновый битурбомотор 6,75 литра по 571 л.с. с автоматом о 8 ступенях. Такой же мотор стоит и в Rolls Royce Phantom, на базе которого построен Сullinan. Мощность его та же, а крутящий момент снизили. Субординация. Phantom главнее и дороже. Попробовать на дороге не удалось, презентация была статичная. Впрочем, некоторые заказали его даже не видя, скоро придут первые товарные машины. И тогда попробуем заднюю подруливающую ось и систему полного привода. Рекордов ставить по скорости не будем, так как завод поставил ограничитель на 250 км/ч специально, чтобы не сравнивали с кроссоверами от Lambo и Bentley.

С точки зрения мультимедиа это самый запомнившийся мне автомобиль. Он не потряс меня планшетами и пультами, просто здесь у каждого заднего пассажира большой удобный сенсорный экран с хорошим разрешением, и сам салон напоминает мне кинотеатр в доме за 180 млн рублей, который я продаю. Ничто не вибрирует и не отражает звук. Экраны достаточно большие, чтобы погрузиться в сюжет интеллектуального фильма с борьбой характеров.

В салоне я сразу сажусь назад. Есть комплектации с обычным диваном, а здесь роскошные индивидуальные кресла с электрорегулировками. Я не нашел оттоманки для ног, но зато обнаружил кнопку массажа. Возможно, этот атрибут надо тестировать на заведенном моторе, но массажист из этого кресла тянет только на стажера. Зато электрифицировано все, что только можно. Столик в спинке переднего кресла открывается нажатием кнопки. Другая кнопка выдвигает дисплей, который я не заметил, и поворачивает его на нужный угол. Можно сложить свой и соседний столик, отодвинуть вперед переднее правое кресло. На окнах настоящие тканевые темные шторки, также управляющиеся электроприводом. Это еще сильнее вызывает ассоциации с кинотеатром. Опция, о которой я мечтаю, – стекло не между водителем и пассажирами, как можно было бы подумать, а сразу за задним креслом, чтобы при открытии двери багажника не мерзли пассажиры. Это гениально! Глядя на это стекло, я разглядел подголовники и подушки на них. Они, в отличие от Maybach и BMW 7 серии, не тканевые или замшевые, а кожаные и небольшие. Ощущения проваливания как в негу в них нет. Зато есть запах кожи. Очень сильное впечатление оставляет. Добротности и уюта.

Двери заслуживают отдельной главы. Задние двери «суицидные»: открываются против движения. Можно нажать на кнопку, и они автоматически распахнутся. Садишься внутрь и тоже нажимаешь кнопку. Дверь закрывается не торопясь, но и не раздражая. В двери, по традиции Rolls Royce, зонтик с хромированной ручкой. На кожаной боковине в салоне снова тисненый дух экстаза. Музыкальные колонки прикрыты грубыми стильными решетками из алюминия.

Я управляю мультимедиа, смотрю навигацию и вообще чувствую себя комфортно. Пересаживаюсь вперед. Нет ручки закрыть дверь. Есть кнопка на передней стойке. Кнопки странной прямоугольной формы, как на аудиотехнике 70-х годов. Стильно. Нажимаю, и дверь стремительно захлопывается. Впрочем, спереди сидеть комфортно, машина не кажется огромной, а ведь она 5,3 м, и это на 5 см длиннее Rolls Royce Wraith, который кажется большой рыбиной на дороге, пусть и купе. Руль стал не такой тонкий, возможно потому, что здесь предполагается, что владелец может управлять машиной сам. Дисплей на центральной панели сенсорный, что тоже впервые. Контролер между кресел сохранился, но необходимость его неочевидна. Стильные аналоговые часы оказались вытеснены к пассажиру. При этом классические ручки управления климатом сохранились, равно как и дефлекторы вентиляции с манетками.

Музыка звучит дивно, кругом все в коже. Классический стиль с вкраплением современных технологий. Зачем зарядка с USB-C – я не понимаю. Чем плох обычный USB? Владельцы британских гончих вполне могут пользоваться до сих пор первым iPhone или даже Vertu с кнопками.

Да, сегодня это один из самых крупных кроссоверов и самый крупный в luxury-сегменте. База 3,2 м позволяет широко сидеть. А если взять комплектацию с простым задним диваном, то его можно сложить и получить лежанку больше 2 м в длину. Это первый пятидверный Rolls Royce в истории марки. И задняя дверь состоит из двух электрифицированных половинок. На нижней можно даже устроить пикник, и есть специальный набор с креслицами и столиком, которые выезжают на электроприводе.

Виталий Новиков, специально для «Фонтанки.ру»