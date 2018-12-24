18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -4
$ 68.01р
77.97р
13:13 24.12.2018
Расширенный поиск

Происшествия
24.12.2018 11:57
Печать

Ночной пешеход погиб под колесами легковушки на трассе Парголово - Огоньки

Смертельное ДТП с пешеходом произошло во Всеволожском районе Ленобласти ночью 24 декабря. Оказавшийся на дороге мужчина не пережил встречи с автомобилем.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 3:20 на 28-м километре автодороги Парголово – Огоньки, вне зоны пешеходного перехода. 55-летний водитель автомобиля Renault Megane сбил мужчину 40-45 лет на вид.

От полученных травм пешеход скончался на месте. В ГИБДД начали проверку по факту произошедшего.

Автомобилисты отмечают, что участок дороги, где произошло ДТП, не освещен, и при этом там нередко бывают пешеходы – переходят трассу или ловят попутку.

«Там часто пешеходы из Сертолово ходят в сторону Черной речки, вот только вопрос, неужели не перейти сразу там, в Сертолово, на светофоре на другую сторону и идти навстречу движению, а не попутно движению, и риск попасть под машину сокращается в разы», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр.

Фото: скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
pixabay.com
24.12.2018 13:00

«Деловые Линии» получили аккредитацию Международной ассоциации IATA

ГК «Деловые Линии» получила статус аккредитованного агента международной ассоциации воздушного транспорта IATA. Благодаря этому в группе компаний открылся ряд дополнительных возможностей – специальные тарифы на авиаперевозки, сотрудничество почти с 300 авиакомпаниями в 120 странах и доступ к передовым инициативам в области грузовых авиаперевозок.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
24.12.2018 12:38

ЮИТ начал передачу квартир в третьей очереди жилого комплекса «Новоорловский»

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к передаче ключей от квартир в третьей очереди комплекса комфорт-класса «Новоорловский», введенной в эксплуатацию в конце ноября.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
24.12.2018 11:49

ЖК «Образцовый квартал 5» аккредитовали сразу несколько банков

Следом за Банками Санкт-Петербург и Открытие, ВТБ и АК Барс аккредитовали малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5».
Главстрой Санкт-Петербург»
24.12.2018 11:20

«Главстрой» объявляет о результатах за 11 месяцев 2018 года

По итогам 11 месяцев 2018 года «Главстрой» увеличил продажи на 40%. С января по ноябрь этого года компания заключила договоры на общую сумму 23,5 млрд рублей, за такой же период прошлого года – на сумму 16,8 млрд рублей.
«Лидер Групп»
24.12.2018 10:57

ЖК «Сириус В» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Сириус В».
Компания «Ангстрем»
21.12.2018 19:00

Мебельный салон «Ангстрем» уникального формата открылся в ТЦ «Балканский»

Первый в России мебельный салон «Ангстрем» в новом дизайнерском решении приглашает в гости жителей Санкт-Петербурга. Концепция «Живите по-своему!» нашла отражение в визуальном оформлении салона и его фирменном стиле.
Группа компаний «ЦДС»
21.12.2018 18:50

Все на Каток!

Городской Каток у ТЮЗа 22 -23 декабря всем в честь открытия дарит заточку коньков и 1 час мастер-класса бесплатно (со своими коньками)*.
https://pixabay.com
21.12.2018 18:40

«Победа» предложила Деду Морозу и Снегурочке лететь бесплатно

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», проводит традиционную полюбившуюся клиентам новогоднюю акцию
ЖК «Новое Горелово»/ООО «Лиговский Канал»
21.12.2018 17:26

ЖК «Новое Горелово» первым перешел на эскроу-счета со Сбербанком

Компания ООО «Лиговский канал», входящая в состав строительной корпорации «ЛенРусСтрой», совместно со Сбербанком подписали договор о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов
https://kaboompics.com
21.12.2018 15:29

Обязательна ли в школах внеурочная деятельность для учеников?

На вопрос отвечают эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Александр Васильев и Елена Парасоцкая
ПАО «Группа ЛСР»
21.12.2018 15:25

Жилой комплекс «Калейдоскоп» полностью завершен

«Группа ЛСР» окончила строительство последнего дома жилого комплекса комфорт-класса «Калейдоскоп», который расположен в Калининском районе Санкт-Петербурга. Компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №6, включающего 1064 квартиры.
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
21.12.2018 15:11

Завершились масштабные учения группы компаний «Россети»

В торжественной церемонии закрытия, которая прошла под руководством генерального директора «Россети» Павла Ливинского, принял участие Министр энергетики РФ Александр Новак, а также главы регионов, где проходили учения.