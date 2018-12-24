Ночной пешеход погиб под колесами легковушки на трассе Парголово - Огоньки

Смертельное ДТП с пешеходом произошло во Всеволожском районе Ленобласти ночью 24 декабря. Оказавшийся на дороге мужчина не пережил встречи с автомобилем.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел около 3:20 на 28-м километре автодороги Парголово – Огоньки, вне зоны пешеходного перехода. 55-летний водитель автомобиля Renault Megane сбил мужчину 40-45 лет на вид.

От полученных травм пешеход скончался на месте. В ГИБДД начали проверку по факту произошедшего.

Автомобилисты отмечают, что участок дороги, где произошло ДТП, не освещен, и при этом там нередко бывают пешеходы – переходят трассу или ловят попутку.

«Там часто пешеходы из Сертолово ходят в сторону Черной речки, вот только вопрос, неужели не перейти сразу там, в Сертолово, на светофоре на другую сторону и идти навстречу движению, а не попутно движению, и риск попасть под машину сокращается в разы», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Александр.