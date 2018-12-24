Арбуз - это фрукт. Финская таможня ответила на вопросы читателей «Фонтанки»

Могут ли к водителю на границе применять физическую силу? Отберут ли у пассажира в «Аллегро» куриные крылышки из фастфуда? Как правильно ввозить лодку? На эти и другие вопросы читателей «Фонтанки» отвечает Таможня Финляндии.

tulli.fi

- После прохождения пограничного контроля, по просьбе пограничника, но без объяснения причин проводится в закрытом боксе тотальный досмотр автомобиля. Процедура занимает до 20 минут. Одновременно таможенная служба обыскивает пересекающего границу водителя с фиксацией рук за спиной, с полным выворачиванием карманов, с раздвижением ног на ширину плеч, ограничивая любое движение. Является ли эта процедура законной? Нужно ли приглашать адвоката? Почему не объясняют причин такого повышенного внимания к гражданам РФ?

– В случае, если в связи с действиями Таможни необходимо было ограничить свободу движений или действий лица, то речь шла о ситуации, предусмотренной статьей 26 Таможенного закона:

Свобода движений или действий лица, в отношении которого выполняется служебная задача, может быть ограничена при помощи наручников, хомутов или другим соответствующим способом, если это необходимо при выполнении служебной задачи для предупреждения побега лица, сдерживания насильственного поведения или для препятствия опасному насилию.

Ограничение свободы движений или действий не должно продолжаться дольше, чем необходимо. Ограничение не должно создавать угрозу или причинять ненужную боль лицу, свобода которого подвергается ограничению.

На основе этих сведений невозможно занять позицию по этой конкретной ситуации.

- Можно ли привезти целый арбуз весом 10 кг в Финляндию из России? В личных целях. По закону 3 кг ягод и фруктов допустимо, но непонятно, что есть арбуз по финским понятиям.

– Арбуз – это фрукт, но так как для его ввоза в настоящее время не требуется фитосанитарного сертификата, то его можно ввозить с собой в умеренном количестве. После вступления в силу нового Фитосанитарного постановления ЕС 14.12.2019 также на арбуз будет распространяться ограничение, и можно будет ввозить с собой только вышеуказанные 3 кг.

- Можно ли купить ведро курицы в фастфуд-ресторане и есть её, пересекая границу? Если все это нельзя, то каковы санкции? Отберут, заставят съесть, отберут визу, посадят в тюрьму?

– Физическое лицо не может ввозить с собой в страну мясо ни в каких количествах. Это касается также «еды в дорогу». Ведро курицы необходимо доесть до прибытия на территорию Финляндии, по крайней мере, при нахождении на границе. Его можно и выбросить в мусорный бак для отходов животного происхождения, если таковой имеется в пункте пропуска, или передать Таможне. Если Таможня выявляет незаконные партии мяса, они изымаются на основании административного решения.

Дополнительную информацию Вы сможете найти на сайте [финского аналога Россельхознадзора] Evira (страницы Evira изменятся с 01.01.2019 г.).

- Владею дачей на берегу Саймы. Ранее оформлял временный ввоз на катер, и он находился в Финляндии весь сезон (с апреля по ноябрь), последние два года на таможне настаивают на его вывозе при каждом выезде. Правомерно ли это, и можно ли получить ссылку на документ, регламентирующий временный ввоз?

– Это правомерно. Транспортное средство, как например катер, автомобиль и трейлер, предназначено для пользования только физическим лицом, ввезшим его на таможенную территорию ЕС, и его попутчиками. Транспортное средство запрещается отдавать в прокат или давать взаймы другим лицам. Оно также не должно оставляться на таможенной территории ЕС, если его импортер выезжает с таможенной территории ЕС.

Ссылки на законодательство Европейского сообщества относительно различных случаев временного ввоза: Таможенный кодекс (Постановление Европейского парламента и Совета (EU) № 952/2013), Постановление о реализации Комиссии (EU) 2015/2447, Делегированный акт Комиссии (EU) 2015/2446, Положение о переходном периоде (EU) 2016/341.

- На какое максимальное время можно ввезти лодку на прицепе в Финляндию, при условии использования ее на озерах и хранении в марине? Отличаются ли сроки при входе в Финляндию Сайменским каналом?

– Физическое лицо, проживающее за пределами ЕС, может временно ввозить с собой на таможенную территорию ЕС транспортное средство без уплаты за него таможенной пошлины или налога на добавленную стоимость. Процедура декларирования и вносимый залог в значительной степени определяются в зависимости от того, приплывает ли лодка своим ходом или перевозится ли она на трейлере через границу.

Если Вы ввозите лодку, приплывая на ней через Сайменский канал, Вам не требуется подавать таможне отдельную импортную декларацию. В этой ситуации лодка считается помещенной под таможенную процедуру временного ввоза, за которую Вы отвечаете в качестве правообладателя по процедуре. Когда Вы вывозите лодку с таможенной территории ЕС таким же образом, Вам не требуется подавать таможне также отдельную экспортную декларацию. При этом процедура временного ввоза завершается реэкспортом с таможенной территории ЕС. Лодка может находиться под процедурой временного ввоза не более 18 месяцев.

Если Вы приезжаете из России в Финляндию на автомобиле, на котором Вы перевозите лодку, её необходимо задекларировать в таможне в устной форме и в подтверждение устной декларации необходимо заполнить и подать в таможню таможенную анкету 613s, содержащую необходимые сведения. При этом устанавливается, в частности, предельная дата убытия лодки с таможенной территории ЕС. Когда Вы выезжаете из Финляндии обратно в Россию на автомобиле, перевозя ту же ранее ввезенную лодку, заполненная при ввозе анкета 613s должна быть возвращена таможне. Лодка может находиться под процедурой временного ввоза не более 18 месяцев. А автомобиль и трейлер – не более шести месяцев.

Таможня может также требовать подать импортную декларацию на ввоз транспортного средства в электронном виде или с применением бланка ЕАД. В этом случае таможня взимает с Вас залог для оплаты налогов на ввоз, размер которого определяется в соответствии со стоимостью транспортного средства. Вы можете внести залог наличными или банковской или кредитной картой.

При залоге в форме наличных денежных средств размер залога всегда составляет сумму налога, т.е. импортные пошлины + НДС 24%. Таможенные пошлины на ввоз лодок составляют 1,7%.

Если Вы подали импортную декларацию в электронном виде или с применением бланка ЕАД, Вам необходимо подать и экспортную декларацию в электронном виде при выезде за пределы таможенной территории ЕС вместе с транспортным средством. Таможня вернет внесенный залог после подтверждения убытия транспортного средства наличными или на Ваш банковский счет. Номер банковского счета должен быть в форме SEPA.

- Если я сообщаю, что собираюсь провести в Финляндии 3 дня и ввожу литр алкоголя крепче 22%, а по форс-мажорным обстоятельствам приходится вернуться раньше, будут ли применены какие-то санкции ко мне?

– Если Вам по обстоятельствам приходится вернуться раньше, то рекомендуем самостоятельно активно сообщить об этом таможне, дабы избежать дополнительного сбора.

– Могу ли я воспользоваться правилами транзитного проезда и провезти алкоголь и сигареты согласно таможенным нормам Финляндии и России, если еду из Санкт-Петербурга транзитом через Финляндию (въезд через «Брусничное», выезд через «Салла» или «Лотта»)?

– Таможня Финляндии не дает инструкции в отношении положений России или других иностранных государств, касающихся ввоза товаров в страну. Согласно законодательству Финляндии, определяемые статьей 34 Закона об алкоголе (1102/2017) и статьей 66 Закона о табачных изделиях (549/2016) ограничения по времени на ввоз алкогольных напитков и табачных изделий физическими лицами не касаются транзита. Таможня толкует вышеуказанные положения в том смысле, что соответствующим положениям транзитом считается перемещение алкогольных напитков и табачных изделий через территорию Финляндии в другую страну. Зато возвращение физического лица в ту же страну, из которой оно приехало в Финляндию, не считается транзитом, даже если физическое лицо возвращается через другой пункт пропуска.

- Недавно прочитал, что теперь, чтобы без нарушения пройти границу с собакой, я должен идти только по красному коридору. Так ли это?

– Согласно законодательству физическое лицо должно представить ввозимое с собой в страну домашнее животное государственному органу для осмотра в пункте пропуска. Скоростные полосы можно использовать, но на паспортном контроле физическому лицу необходимо сообщить о ввозимом им с собой домашнем животном, так что Таможня или Пограничная служба может проверить соблюдение условий ввоза его в страну.

- Проживаю в Финляндии, собираюсь навестить родных в Петербурге с собакой. Привезла в Финляндию со всеми российскими документами (паспорт российский, чип и прививочный сертификат) из России. Нужны ли какие-то документы на вывоз собаки из Финляндии в Россию на 3-4 дня и ввоз собаки обратно?

– На вывоз собаки из Финляндии в Россию не существует никаких ограничений, контролируемых финляндскими органами власти. Установленные в России требования в отношении ввоза животных в страну следует узнать у российских органов власти. При возращении в Финляндию необходимо соблюдать условия ввоза животного в страну, более детальная информация о которых опубликована на сайте Evira (ссылка изменится 01.01.2019).

- У меня в собственности небольшой домик в районе Хамина. Для реконструкции веранды заказал в Петербурге конструкцию из профилированного клееного бруса. Планирую везти брус через погранпункт Vaalimaa на собственном прицепе в несколько поездок, чтобы стоимость ввозимого товара не превышала 300 евро. Общий объем клееного бруса около 8 куб. м. Какие документы для Таможенной службы Финляндии могут потребоваться для этого?

– Физическое лицо может ввозить с собой товары без уплаты таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость при условии, что ввоз не носит коммерческого характера, т.е. товары не ввозятся для продажи. Это означает, что должны выполняться все следующие условия:

ввоз носит случайный характер; ввоз состоит исключительно из товаров, предназначенных для личного пользования физического лица, или для использования членами его семьи, или в качестве подарка; характер и количество товаров таковы, что они не могут быть признаны товарами, ввозимыми в коммерческих целях.

Таким образом, общая стоимость товарных партий во много раз превышает лимит 300 евро. Ввоз купленной за один раз товарной партии несколькими более мелкими партиями не носит случайный характер. Кроме того, стоимость отдельного товара невозможно разделять на необлагаемую и облагаемую налогом доли.

Вы должны достоверно доказать стоимость товара, например, чеком. Так, представьте чек на покупку.

- В России я приобрел новый товар с рук (на сайте Avito.ru) и везу в подарок. По стоимости приобретения он подходит под нормативы, не требующие таможенного оформления (до 300 евро), однако по стоимости в розничной торговле будет превышение. Достаточно ли будет моего устного объяснения?

– В подтверждение устной декларации физическое лицо должно достоверно доказать стоимость товара. Если у Вас с собой скриншот с объявления и расписка, полученная от продавца, то они служат вспомогательными документами к устной декларации. В конечном счете таможенный сотрудник на границе решает, какое доказательство является достаточным.

– Я приобрёл в Финляндии товар дороже 300 евро, но он не подошёл, и я хочу вернуть его в магазин. Нужно ли мне будет платить пошлину при ввозе его в Финляндию?

– Если Вы вывезли за пределы ЕС товар, купленный в Финляндии или в другой стране ЕС, но Вы ввозите его обратно в Финляндию либо чтобы вернуть его продавцу, либо для ремонта или замены, то товар не признается Таможней в качестве ввозимого с собой физическим лицом товара, освобожденного от таможенных пошли и налогов, поэтому лимит 300 евро не имеет значения в этом случае.

Таможенные пошлины за возвращаемые товары не взимаются, если Вы способны доказать документом, что товары были вывезены. Необходимо платить НДС, и в таком случае НДС начисляется на основе стоимости без учета НДС.

- Я везу товар в ремонт. На таможне декларирую его и уплачиваю 30% залога (временный ввоз). В процессе ремонта выясняется, что товар неремонтопригоден. Продавец предлагает вернуть его стоимость или учесть ее при покупке нового товара. Но в данном случае получается, что завершить процедуру временного ввоза невозможно (мы не можем и вывезти товар, чтобы получить залог, и оставить его у продавца, чтобы получить возврат стоимости). Каковы правильные действия в подобной ситуации?

– Правильное действие заключается в подаче таможенной декларации и уплате таможенной пошлины и НДС на товар. В таком случае товар может быть свободно оставлен в Финляндии. Вы можете использовать внесенный Вами залог. Мы вернем возможный неиспользованный залог.

- При выезде из Финляндии подали электронную декларацию, и инспектор ее отсканировал, но не провел в компьютере. Получается, по факту груз покинул территорию ЕС, а в электронном виде нет. Что делать?

– На основе вопроса можно предполагать, что имеется в виду ситуация, когда на вывозимые с территории Европейского союза товары была подана электронная экспортная декларация, но в ней не была проставлена отметка о подтверждении убытия товаров с территории ЕС на таможенном посту пункта пропуска при убытии товаров.

Если товары не убыли с таможенной территории ЕС по истечении 90 дней с даты их помещения под таможенную процедуру экспорта, таможня требует от декларанта разъяснения, содержащего альтернативные доказательства об убытии товаров. Декларант может представить доказательства также по собственной инициативе таможенным органам страны экспорта.

Доказательствами признаются:

документ, подтверждающий совершение импортного таможенного оформления в стране назначения;

свидетельство об убытии товара, подписанное должностным лицом таможенного органа страны – члена ЕС;

транспортный документ, подписанный перевозчиком, или иное свидетельство, из которого видно, что он перевозил товары за пределы таможенной территории ЕС.

Условием признания альтернативного доказательства является то, что товары должны быть идентифицированы в документе настолько хорошо, что может быть легко и достоверно установлено, что они являются теми же товарами, которые заявлены в экспортной декларации.

В случае реэкспорта с таможенного склада необходимо, чтобы информация в документе, представленном в качестве альтернативного доказательства, могла быть сопоставлена со сведениями складского учета и решения о помещении товаров под процедуру.

Альтернативное доказательство должно быть подтверждено подписью и расшифровкой подписи. Принимаются также копии документов.

Если с даты экспорта прошло более 150 дней, а убытие товаров не было подтверждено, то экспортная декларация аннулируется.

Ранее на вопросы читателей «Фонтанки» ответила Пограничная охрана и Полиция Финляндии.

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Информация есть также на официальных сайтах Погранохраны, Таможни и Полиции.