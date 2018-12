«Террористы могут атаковать практически без предупреждения». Туристам сообщили об угрозе теракта в Испании

Полиция Каталонии ищет человека, который планировал террористическую атаку во время праздников. Туристам рекомендовано избегать большого скопления людей.

В Барселоне усилили меры безопасности в районе Ла Рамбла и около храма Саграда Фамилия из-за угрозы теракта. Предполагаемого террориста ищет полиция. Об этом 24 декабря сообщают издания El Mundo и El País.

Теракт, по данным СМИ, планировал 30-летний уроженец Касабланки. Скорее всего, он мог использовать для атаки «крупногабаритное транспортное средство».

Из-за подозрений сейчас полицейские проверяют все автобусы и грузовики в городе. Кроме того, идут обыски в гостиницах и арендованных квартирах, сообщили в полиции.

МВД Испании подняло уровень террористической угрозы до 4 из 5.

Ранее Госдепартамент США предупредил американских туристов, чтобы они проявляли осторожность во время посещения достопримечательностей Барселоны. «Террористы могут атаковать практически без предупреждения», – сообщило ведомство, напомнив, что целью злоумышленников могут стать большие скопления людей.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq