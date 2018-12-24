ЖК «Образцовый квартал 5» аккредитовали сразу несколько банков

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Следом за Банками Санкт-Петербург и Открытие, ВТБ и АК Барс аккредитовали малоэтажный жилой комплекс «Образцовый квартал 5».

Строительство нового жилого комплекса стартовало в декабре этого года. Ведется в рамках проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах». Проекта, в котором освоение территории идет сразу по нескольким направлениях: жилищное строительство, социальное и коммерческое.

На территории проекта уже работает детский сад с бассейном на 140 человек. Идет проектирование еще двух детских садов и школ.

Существующие магазины шаговой доступности пополнит Бизнес-парк Garage, где на первом этаже разместятся сразу несколько важных для жителя нового микрорайона объектов: магазин на 1000 м2, кафе, аптека и химчистка.

В состав жилого комплекса «Образцовый квартал 5» входят четыре пятиэтажных дома. Причем пятый этаж – мансардный, с высотой потолка до 3,8 м. В зеленом благоустроенном дворе разместятся детские и площадки для отдыха взрослых.

Дома оснащены малошумными лифтами Schindler, вмещающими до 15 человек. Отделку мест общего пользования выполнят высококачественными современными материалами, а лестничные клетки будет традиционно для компании светлым благодаря панорамным окнам и стеклянным входным группам.

ООО «Терминал-Ресурс» продолжает применять технологии, хорошо зарекомендовавшие себя в предыдущих «Образцовых кварталах». Все жилые комплексы строятся по кирпично-монолитной технологии с многослойной системой штукатурки. Фасады утеплены по системе Саpatec производителя Caparol. На крыше каждого жилого дома установлены газовые котельные, а отопление производится по современной технологии тёплых водяных полов, которая так полюбилась семьям с детьми в заселенных кварталах.

Только на старте продаж установлены максимальные скидки, которые будут уменьшаться с каждым построенным этажом! Присоединяйтесь и Вы к комфортной жизни в малоэтажном районе с городской пропиской.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya