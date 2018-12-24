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Общество
24.12.2018 11:43
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«Торговец оружием» Бут из американской тюрьмы: Революция в США неизбежна

Россиянин Юрий Бут, отбывающий 25-летний срок в США за подготовку поставок оружия колумбийской радикальной организации FARC, заявил, что американские граждане «готовы к гражданской войне» и революция там «неизбежна».

«Американская система правосудия превратилась в дешевый балаган. Эта страна находится на пороге больших преобразований и, по моему мнению, революции, которая просто неизбежна. И дай Бог, чтобы всё прошло без крови. Многие тут готовы к гражданской войне: в разные стороны разведены, все до зубов вооружены и только ждут момента, пока кто-нибудь начнет проливать кровь», – цитирует Бута altapress.ru со ссылкой на iz.ru.

Причину своего нахождения в американской тюрьме россиянин объяснил назиданием другим россиянам. «Чтобы все боялись подобной участи и прогибались перед США», – уточнил Бут. Он уверен, что «как только появится возможность», российские власти «предпримут необходимые шаги» для его освобождения.

Два года назад российские власти безуспешно пытались обменять Бута на осуждённых в России американцев. Тогда же жена бизнесмена сообщала, что от её супруга добивались показаний на главу «Роснефти» Игоря Сечина.

Летом 2017 года Буту увеличили срок тюремного заключения на 40 дней за выращивание чайного гриба.

В середине декабря Юрий Бут с пониманием отнёсся к признательным показаниям Марии Бутиной, которая признала вину в сговоре с целью нанести вред США и рассказала, что ею руководил российский чиновник.

51-летний российский предприниматель был осужден в 2012 году в США. Он находится в заключении с 6 марта 2008 года.

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