«Турпомощь»: Российские туристы не пострадали от цунами в Индонезии

Среди пострадавших от стихийного бедствия в Индонезии туристов россиян нет, сообщила 24 декабря ассоциация «Турпомощь» со ссылкой на данные российского посольства в столице Индонезии.

«Российское посольство в столице Индонезии подтвердило, что среди пострадавших от стихийного бедствия туристов россиян нет», – говорится в сообщении «Турпомощи».

«По последним данным, число жертв природной стихии достигло 222 человек, общее количество пострадавших составило 843 человека. Российское представительство находится в постоянном контакте с местными властями», – пишут представители ассоциации.

«Турпомощь» напомнила, что в ночь на 23 декабря 2018 года в Зондском проливе между островами Ява и Суматра на западе Индонезии произошло цунами.