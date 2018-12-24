В Финляндии провозглашён рождественский мир. С этого момента начинается главный зимний праздник

Turun kaupunki, Kari Vainio

В городе Турку на юго-западе Финляндии 24 декабря по старинной традиции был торжественно объявлен рождественский мир.

С балкона особняка Бринккала после того, как часы Кафедрального собора пробили полдень, глава протокола городской администрации Мика Акканен зачитал Декларацию, которая призывает забыть о разногласиях и не нарушать мир и покой. Эта церемония проводится ежегодно почти непрерывно со времён Средневековья уже около 700 лет.

За церемонией на Старой площади Турку обычно следят миллионы жителей Суоми. Провозглашение рождественского мира в Турку транслировалась в Финляндии по радио с 1935 года, телевизионные эфиры начались в 1983 году, а с 1986 года трансляцию показывают и в соседней Швеции. В настоящее время через Интернет можно следить за Рождественской декларацией мира в прямом эфире по всему миру.

Именно с этого момента Финляндия начинает празднование Рождества. Сочельник, 24 декабря, – день мира и спокойствия, когда улицы замирают, а жизнью, как ни странно, наполняются кладбища: после службы в церкви вечером финны идут ставить свечи на могилы родственников. В этот же вечер семьи собираются за праздничным столом.