«Главстрой» объявляет о результатах за 11 месяцев 2018 года

Главстрой Санкт-Петербург»

По итогам 11 месяцев 2018 года «Главстрой» увеличил продажи на 40%. С января по ноябрь этого года компания заключила договоры на общую сумму 23,5 млрд рублей, за такой же период прошлого года – на сумму 16,8 млрд рублей.

В 2018 году «Главстрой» увеличил объем реализации недвижимости на 26% до 260 200 кв. м в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

«Главстрой» ввел в эксплуатацию в 1,5 раза больше жилья, чем в 2017 году. Также в сравнении с прошлым годом компания вывела в продажу в 2,5 раза больше корпусов. Их общее число за 2018 год составило 34 дома.

2018 год также отмечен активной ценовой динамикой проектов компании «Главстрой», что показывает высокий интерес покупателей к жилым комплексам девелопера. Так, рост стоимости предложения и стоимости реализованного спроса на квартиры в проектах комфорт-класса компании «Главстрой» составил 14%, в проектах бизнес-класса – 20%.

По результатам 11 месяцев 2018 года «Главстрой» увеличил объем текущего строительства вдвое до 1 243 029 кв.м жилья в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Рост объема текущего строительства обусловлен реализацией текущих проектов, а также запуском новых.

«Главстрой Санкт-Петербург» продолжает реализацию крупнейшего в России проекта комплексного освоения территории – ЖК «Северная долина». В 2018 году была построена 11 очередь общей площадью 205 000 кв. м. В рамках стратегии по повышению качества проживания компания вывела на рынок новый продукт – 21 квартал. Его отличают современная архитектура, закрытые дворы, система безопасности, концепция «умный дом», функциональные планировки, улучшенная отделка.

Девелопер ведет активное строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры. В 2018 году была введена в эксплуатацию автомагистраль протяженностью 1 км. В сентябре открыт пятый детский сад на 220 мест. На сегодняшний день в «Северной долине» уже работают две школы на 1950 мест и пять детских садов на 1040 мест. До 2021 года планируется завершить строительство еще 4 школ и 4 детских садов.

В ЖК «Юнтолово» в 2018 году открылась школа на 825 учеников и офис врачей общей практики площадью 400 кв. м. В настоящий момент ведется строительство четвертой и пятой очередей жилого комплекса.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.