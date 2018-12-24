Для замены знаков на развязке КАД с ЗСД и Дачным на 7 часов перекроют четыре съезда

На кольцевой автодороге продолжаются работы по замене дорожных знаков индивидуального проектирования на П-образных опорах. В ночь на вторник, 25 декабря, на развязке КАД с Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом полностью перекроют четыре съезда.

Как сообщает 24 декабря пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на семь часов – с 23:00 24 декабря до 6:00 25 декабря – для движения будут полностью закрыты съезды с Предпортовой улицы на Дачный проспект, ЗСД, а также внешнее и внутреннее кольцо КАД. Работы будут вестись на металлических опорах над проезжей частью.

На развязке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Выполняет работы ООО СПК «Зелёный город».

В ночь на субботу, 22 декабря, для этих же работ на развязке перекрывали съезды с Дачного проспекта на Предпортовую улицу и внешнее кольцо КАД.