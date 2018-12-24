ЖК «Сириус В» от «Лидер Групп» получил заключение о соответствии

«Лидер Групп»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации жилого комплекса «Сириус В».

Данное заключение (ЗОС) является ключевым документом на пути полного ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства. После получения итогового разрешения на ввод будет открыта запись на передачу собственникам ключей.

«Сириус B» – это вторая очередь жилого комплекса «Сириус», расположенного в Санкт-Петербурге, на Среднерогатской улице, в шаговой доступности от станции метро «Звездная». 16-этажный, кирпично-монолитный дом построен с использованием технологии навесного вентилируемого фасада, что обеспечивает комфортный микроклимат помещений, дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Изящная архитектура комплекса продолжается в отделке его внутреннего пространства. Высококачественные материалы, яркие цвета, глянцевые настенные панели и стильные элементы декора создают неповторимый интерьер мест общего пользования. Каждая парадная выполнена по индивидуальному дизайн-проекту.

ЖК «Сириус B» оснащен современными системами жизнеобеспечения. К услугам жильцов здесь: охраняемый двор, система круглосуточного видеонаблюдения, служба консьержей, знаменитые высоким качеством лифты «Otis» и подземный паркинг. Внутри закрытой территории комплекса обустроен собственный детский городок. На первых этажах разместятся: магазины, аптека, салоны красоты и другие полезные объекты. Прямо по соседству распахнут свои двери новые детский сад и школа.

Узнать больше об этом и других жилых комплексах компании можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Сириус А» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusa/

ЖК «Сириус В» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/