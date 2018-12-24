Под мостом в центре Петербурга поселился нерпёнок. Горожан просят не обращать на него внимания

Детёныш кольчатой нерпы поселился под мостом через Неву в центре Петербурга. Периодически он выбирается на край полыньи и приковывает к себе взгляды прохожих. Однако основатели «Фонда друзей балтийской нерпы» призывают проходить мимо, заметив тюленя. Сообщение с таким посылом появилось в сообществе фонда 24 декабря.

Впервые безымянного нерпёнка заметила охрана моста четыре дня назад. Сегодня зоозащитникам удалось рассмотреть животное в бинокль и даже немного поснимать. Сообщается, что малыш родился недавно, он в меру упитан и здоров. Приплыл, скорее всего, со стороны Ладоги.

– Уйти ему, вероятно, некуда, так как кругом сплошной лед. Вполне возможно, что нерпа попытается оставаться на этом месте и в дальнейшем. Ничего хорошего в этом нет, так как город слишком опасное место для молодого тюленя, но как-то повлиять на эту ситуацию мы с вами не сможем. Хорошо было бы поймать нерпу и перевезти ее в родные края, но сделать это со здоровым животным, имеющим доступ к воде и располагающимся на краю речной промоины с сильным течением, – дело не только бесполезное, но и крайне опасное, – пишут сотрудники фонда.

Волонтеры отмечают, что больше всего их волнует ажиотаж вокруг нерпёнка.

«Место там людное, и видно тюленя издалека. Вероятно, вскоре появятся желающие покормить его рыбкой, булочкой или морковкой, привлечь внимание криком молодецким или ловко брошенной банкой», – опасаются зоозащитники.

Другая неприятность – вороны. Стоит человеку начать что-то рассматривать, как птицы слетаются одна за другой. Это вынуждает животное снова и снова уходить под воду.

«Так что всех хотелось бы попросить, заметив тюленя на льду – спокойно проходить мимо, как бы удивительно все это ни выглядело», – подытожили в «Фонде друзей балтийской нерпы», добавив, что точное местоположение той самой полыньи не называют намеренно, чтобы не создавать беспокойства для тюленёнка.