На Васильевском горит особняк Черкасского. Собственность миллиардера Берсона тушили два месяца назад

Дымящееся здание на площади Трезини заметили жители Васильевского острова утром 24 декабря. Клубы вырываются из окон пустующего здания, которое пылало ровно два месяца назад.

О пожаре на Университетской набережной, 23, очевидцы сообщают в соцсетях. Дым валит из окон первого этажа, на место приехали пожарные расчёты.

В городское ГУ МЧС заявка поступила в 9:54. Очаг возгорания находится на первом этаже капитально реконструируемого трёхэтажного здания в помещении площадью 12 квадратных метров. В 10:31 огонь локализовали.

Внимание экстренных служб этот же особняк привлёк в конце октября. Тогда на первом этаже горел мусор, с тушением справились за 40 минут. «Фонтанка» подробно рассказывала историю здания, собственником которого является совладелец холдинга «Адамант» Борис Берсон. Он ещё в 2016 году заказал студии Рафаэля Даянова проект реконструкции регионального памятника архитектуры — особняка, который в 1726 году был построен для генерал-поручика князя Алексея Черкасского.

В планах был элитный дом «для своих»: три квартиры с бассейнами, подземный паркинг и терраса на крыше. Внешних признаков реконструкции в октябре не наблюдалось, по состоянию на декабрь изменений не замечено. После прошлого пожара внимание крупного бизнесмена к недвижимости попыталась привлечь прокуратура: собственнику направили несколько писем в Израиль.

Заинтересовался историческим зданием и комитет по охране памятников. Бориса Берсона собирались оштрафовать за небрежное отношение к наследию.