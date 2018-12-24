Британские спецслужбы узнали, что боевики планируют теракты на авиарейсах в Европе

Спецслужбы Великобритании узнали о планах запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации «Аль-Каида» атаковать самолеты на территории Европы.

«Авиационная угроза реальна», – цитирует CNN британского министра безопасности Бена Уоллеса, который 24 декабря констатировал, что «Аль-Каида» возрождается и развивает технологии сбивания самолетов.

Британская разведка фиксирует, что рост другой запрещенной в России террористической организации ИГИЛ на некоторое время вытеснил из повестки группировку убитого Усамы бен Ладена. «Аль-Каида» тихо сидела в углу и пыталась понять, как действовать в 21 веке, в то время как ИГИЛ стал последним террористическим бойс-бендом», – заявил британский министр безопасности.

Уоллес привел в пример то, что работу международного аэропорта Гатвик удалось сорвать всего несколькими дронами.

Он отметил, что решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии создаст для последователей бен Ладена безопасную базу.

О решении вывести американский контингент из Сирии президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря. Он объяснил это разгромом запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Трамп добавил, что с боевиками способны справиться «местные» страны, включая Турцию.