Сотовые операторы предупреждают о повышении тарифов из-за роста НДС. Цены на связь могут вырасти на 20 процентов

Российские сотовые операторы предупреждают абонентов о повышении тарифов на связь с января из-за роста НДС. Как 24 декабря сообщает «Коммерсантъ», эксперты оценивают рост цен на услуги связи в целом на 10-20 процентов.

Операторы начали предупреждать о росте тарифов с 21 декабря. «Вымпелком» («Билайн») разослал абонентам SMS-сообщения. В службе поддержки компании пояснили, что оператор таким образом «выполняет обязательство» по исполнению закона о повышении НДС до 20 процентов. «Мегафон» пообещал изменить цены с 9 января и также сослался на повышение НДС. МТС о повышении тарифов пока не предупреждал.

На сайте Tele2 сообщается об изменении некоторых архивных тарифов. В пресс-службе подчеркнули, что НДС на это не влияет. «Сложился целый ряд факторов, которые привели к необходимости незначительной корректировки цен на услуги мобильной связи. Это общая инфляция в стране, валютные колебания, новые затраты, которые накладываются на отрасль и тем самым утяжеляют себестоимость услуг для операторов, отсутствие повышения цен длительный промежуток времени», — сказал представитель оператора.

Повышение НДС до 20% ведет к удорожанию цены на 1,6%, но в реальности тарифы должны будут вырасти на 10−20%, чтобы нивелировать повышение налога по всей цепочке ценообразования услуг, подсчитал руководитель Content Review Сергей Половников. Он спрогнозировал, что операторы окончательно заложат компенсацию НДС в новых тарифах, которые они представят в начале 2019 года.