Bloomberg: Сын убитого Каддафи попросил у Путина денег и поддержки на выборах президента Ливии в 2019 году

Сын убитого диктатора Муаммара Каддафи 46-летний Саиф аль-Ислам написал письмо Владимиру Путину и российскому правительству.

Как сообщает 24 декабря Bloomberg со ссылкой на источник в Москве, в своём послании сын Каддафи рассказал о том, какой видит Ливию в будущем. Также он попросил о политической поддержке. Саиф аль-Ислам надеется на то, что РФ поможет ему финансово и станет посредником в переговорах с другими центрами власти в Ливии. Bloomberg отмечает, что Каддафи-младший может принять участие в выборах президента Ливии в 2019 году.

Сын Каддафи передал письмо через замглавы МИД РФ Михаила Богданова, с которым встретился в декабре. Ранее Саиф аль-Ислам общался с представителями России по видеосвязи после своего освобождения из тюрьмы в 2017 году.

В МИД РФ информацию о письме пока никак не комментируют.