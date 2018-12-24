Bloomberg: Сын убитого Каддафи попросил у Путина денег и поддержки на выборах президента Ливии в 2019 году
Сын убитого диктатора Муаммара Каддафи 46-летний Саиф аль-Ислам написал письмо Владимиру Путину и российскому правительству.
Как сообщает 24 декабря Bloomberg со ссылкой на источник в Москве, в своём послании сын Каддафи рассказал о том, какой видит Ливию в будущем. Также он попросил о политической поддержке. Саиф аль-Ислам надеется на то, что РФ поможет ему финансово и станет посредником в переговорах с другими центрами власти в Ливии. Bloomberg отмечает, что Каддафи-младший может принять участие в выборах президента Ливии в 2019 году.
Сын Каддафи передал письмо через замглавы МИД РФ Михаила Богданова, с которым встретился в декабре. Ранее Саиф аль-Ислам общался с представителями России по видеосвязи после своего освобождения из тюрьмы в 2017 году.
В МИД РФ информацию о письме пока никак не комментируют.
Справка:
В 2011 году при военной поддержке ряда стран НАТО и их союзников правительство Каддафи в Ливии было свергнуто, а сам лидер казнён. Считается, что именно вмешательство Запада привело Ливию к братоубийственной гражданской войне. Осенью 2012 года при проамериканском правительстве снова начались волнения, и в Бенгази убили американского посла. Страна остаётся раздробленной на части: здесь есть несколько центров правления, а также коренные племена и этнические меньшинства, которые не хотят никому подчиняться. Осенью 2018 года издание The Sun писало, что «Россия готовит новую Сирию в Ливии» и якобы направила туда офицеров ГРУ.