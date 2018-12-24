Сломавшийся грузовой поезд на путях в Рыбацком сбил график движения электричек

Поломка грузового поезда на окраине Петербурга вынудила горожан и жителей области опоздать на работу утром 24 декабря. Электрички следовали с опозданием, некоторые отстали от графика на час.

На задержку пригородных поездов «Фонтанке» пожаловались читатели.

«Полный бардак на участке Понтонный-Рыбацкое. Опаздываем на час. Информации никакой. Просто стоим на одном месте», – говорится в одном сообщении.

«Опаздывает электричка уже на 30 минут. Стоим на месте, не доехали до Металлостроя километр. Никто ничего не говорит, полная тишина. Люди опаздывают на работу», – следует из другого письма.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги рассказали, что причиной задержки стал грузовой состав, который остановился на путях по техническим причинам.

– Около 7:00 на перегоне Ижоры – Рыбацкое по техническим причинам был остановлен грузовой состав, в связи с чем произошла задержка движения ряда пригородных поездов, прибывающих на Московский вокзал. Максимальное время задержки составляет 1 час. В связи с этим также возможны незначительные задержки отправления пригородных поездов с Московского вокзала, – сообщили на предприятии.

График движения пока не нормализовался.